الإثنين 2025-05-12 10:07 ص
 

وفاة أحد أشهر المصارعين تسبب صدمة في عالم WWE

مصارعي WWE
مصارعي WWE
 
الإثنين، 12-05-2025 07:32 ص
الوكيل الإخباري-   توفي المصارع الشهير سابو، أحد أبرز نجوم اتحاد ECW للمصارعة العنيفة، والذي اشتهر أيضاً بفترته مع WWE (اتحاد المصارعة العالمي الترفيهي)، عن عمر ناهز 60 عاماً، وفق موقع PWInsider.اضافة اعلان


ولم يتم الكشف عن سبب وفاة المصارع الأمريكي الشهير، ولكنه كان قد خاض آخر مباراة له ضد جوي جانيلا الشهر الماضي.

وعُرف سابو، واسمه الحقيقي تيري برانك، بمهاراته العالية في المباريات العنيفة التي تضمنت الطاولات والسلالم والكراسي والأسلاك الشائكة وغيرها من الأدوات المميتة، وكان يُلقّب بـ "الانتحاري، القاتل، الجينيكيدي، المجنون المتحدي للموت".

وسابو، الذي كان ابن شقيق نجم المصارعة السابق "ذا شيك"، فاز مرتين ببطولة ECW العالمية للوزن الثقيل، بالإضافة إلى فوزه ببطولة التلفزيون في ECW واحتفظ بألقاب الفرق ثلاث مرات.

وكان سابو واحداً من أبرز وجوه مصارعة ECW (اتحاد مصارعة يشتهر بالمباريات العنيفة والقوية التي تشمل أدوات مثل الطاولات والكراسي والأسلاك الشائكة) خلال التسعينيات، عندما أصبحت المصارعة العنيفة أكثر شعبية.

وبعد فترة في TNA (اتحاد مصارعة منافس تأسس في 2002 ويعرف حالياً باسم Impact Wrestling)، انضم إلى WWE في عام 2006 عندما أطلقت الشركة عرضاً جديداً للعلامة التجارية ECW التي كانت قد اشترتها سابقاً.

وكان سابو جزءاً من فريق "ECW Originals" الذي هزم "The New Breed" في مباراة ثمانية رجال في راسلينيا 23 في 1 أبريل 2007، قبل أن يتم تسريحه من قبل WWE بعد شهر من ذلك.

وأعربت WWE في بيان لها عن أسفها لوفاة سابو ووصفته بـ"رائد في المصارعة العنيفة".

سابو، الذي ظهر أيضاً في WCW (اتحاد مصارعة أمريكي شهير تأسس في أواخر الثمانينيات)، ونيو جابان برو-ريسلينغ (أكبر اتحادات المصارعة المحترفة في اليابان)، وAAA (اتحاد مصارعة مكسيكي تأسس عام 1992)، خاض العديد من المباريات في اتحادات مستقلة قبل أن يظهر مرتين في AEW (اتحاد أمريكي حديث نسبياً للمصارعة الحرة) في عام 2023، حيث كان حكماً خاصاً في مباراة بين آدم كول وكريس جيريكو.

ونعى حساب AEW الرسمي على منصة "إكس" سابو قائلاً:"ينعي AEW وعالم المصارعة رحيل سابو. من معاركه وسط الأسلاك الشائكة إلى لحظاته الخطرة التي لا تُنسى، قدّم سابو كل ما لديه لعالم المصارعة المحترفة.. قلوبنا مع عائلته وأصدقائه ومعجبيه".

وقام روب فان دام، نجم المصارعة الذي كان شريكاً لسابو في فرق المصارعة في ECW، بنشر رمز تعبيري عبر حسابه على منصة "إكس"، كإشارة إلى حركة سابو الشهيرة.

أما تاز، نجم ECW السابق الذي عمل في WWE وهو حالياً معلق في AEW، فقال إن خبر وفاة سابو "كسر قلبه". وأضاف: "لن أكون قد حققت مسيرتي التي كنت محظوظاً بها لولا سابو. ذلك الرجل ساعدني في النجاح، ولم يكن عليه أن يفعل ذلك، ولكنه فعل".

روسيا اليوم
 
gnews

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