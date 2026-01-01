وفاة أديب سعودي بارز

وحسب صحيفة "الرياض"، يُعتبر الراحل حسين علي حسين من الشخصيات البارزة في الأدب السعودي، إذ وُلد في المدينة المنورة عام 1949، وبدأ مشواره الأدبي بكتابة القصة القصيرة، قبل أن يتجه لاحقا إلى الرواية، حيث صدرت له مجموعة من الأعمال الروائية الشهيرة ، من بينها: "السويدي"، و"لمس الأطراف"، و"حافة اليمامة".
وعمل حسين محررا في عدد من الصحف السعودية، كما تولّى منصب المدير المالي في النادي الأدبي بالرياض، وكان كاتبا في صحيفة "الرياض"، وأسهم من خلال هذه المناصب في دعم وتنشيط الحراك الثقافي.
ونال الأديب الراحل تكريما خاصا من النادي الأدبي بالرياض، كما خصصت له مجلة "اليمامة" ملفا تناول مسيرته الأدبية ومنجزه الإبداعي، تقديرً لعطائه الأدبي المميز على مدى سنوات طويلة.
