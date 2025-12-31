وفاة أضخم رجل في العالم عن 41 عاما - صور

الوكيل الإخباري- توفي المكسيكي خوان بيدرو فرانكو، المعروف كأضخم رجل في العالم، عن عمر 41 عامًا، يوم 24 كانون الأول، في مستشفى بولاية أغواسكالينتس وسط المكسيك، متأثرًا بمضاعفات عدوى كلوية حادة، وفق ما أكده طبيبه المعالج.

وكان فرانكو قد دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2017 بعدما بلغ وزنه نحو 600 كيلوغرام، قبل أن يبدأ برنامجًا علاجيًا شمل نظامًا غذائيًا وعمليتين جراحيتين، مكّنته من فقدان قرابة نصف وزنه واستعادة القدرة على الحركة، رغم تاريخه الصحي المعقّد.



كما نجا من الإصابة بفيروس كورونا عام 2020، وأسهمت صراحته في الحديث عن معاناته في تسليط الضوء على السمنة كمرض مزمن يتطلب رعاية طويلة الأمد.











