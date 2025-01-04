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وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر ناهز 116 عاما في اليابان

أكبر معمرة في العالم اليابانية توميكو إيتوكا
أكبر معمرة في العالم اليابانية توميكو إيتوكا
السبت، 04-01-2025 01:21 م
الوكيل الإخباري-   أفادت قناة NHK اليابانية بوفاة أكبر معمرة على كوكب الأرض اليابانية توميكو إيتوكا عن عمر ناهز 116 عاما.اضافة اعلان


توفيت المسنة في 29 ديسمبر الماضي لأسباب طبيعية في دار لرعاية المسنين في مدينة آشيا في محافظة هيوغو.

وولدت توميكو إيتوكا في 23 مايو عام 1908 في مدينة أوساكا. وكانت الأكبر بين 3 شقيقات. منذ حوالي 30 عاما، انتقلت إلى مدينة آشيا. وبعد أن توفيت أكبر معمرة في العالم في إسبانيا العام الماضي عن عمر يناهز 117 عاما، احتلت توميكو إيتوكا محلها. وكانت تعتبر في السابق أكبر معمرة في اليابان.
وجرت مراسم جنازة إيتوكا اليوم السبت.

روسيا اليوم
 
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