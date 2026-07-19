وفاة أم وطفلتيها غرقاً بعد سقوط سيارة في ترعة بقنا - فيديو

الوكيل الإخباري- لقيت سيدة وطفلتاها مصرعهن، فيما أُصيب قائد سيارة إثر انقلاب مركبتهم داخل ترعة في قرية أولاد نجم بمحافظة قنا المصرية.



وانتقلت فرق الإسعاف والأجهزة الأمنية المصرية إلى موقع الحادث، حيث جرى انتشال الضحايا ونقل المصاب إلى المستشفى، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق لكشف ملابسات الواقعة.

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