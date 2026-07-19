وفاة أم وطفلتيها غرقاً بعد سقوط سيارة في ترعة بقنا - فيديو

وانتقلت فرق الإسعاف والأجهزة الأمنية المصرية إلى موقع الحادث، حيث جرى انتشال الضحايا ونقل المصاب إلى المستشفى، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق لكشف ملابسات الواقعة.
مصرع أم وطفلتيها وإصابة السائق إثر انقلاب سيارة داخل ترعة بنجع حمادي pic.twitter.com/tKn6babD40— المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) July 18, 2026
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