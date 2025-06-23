وفاة المؤثرة التركية نيهال تشاندان بعد صراع مع فقدان الشهية العصبي

الوكيل الإخباري- توفيت المؤثرة التركية الشهيرة نيهال تشاندان، يوم الاحد ، عن عمر ناهز 30 عامًا، بعد معاناة طويلة مع اضطراب فقدان الشهية العصبي، وفق ما أفادت به وسائل إعلام تركية.

اضافة اعلان



وكانت حالتها الصحية قد تدهورت بشكل حاد في الفترة الأخيرة، إذ انخفض وزنها إلى 23 كيلوغرامًا فقط، ما أدى إلى إدخالها وحدة العناية المركزة في أحد مستشفيات إسطنبول، عقب تعرضها لأزمة قلبية للمرة الثانية. وعلى الرغم من جهود الأطباء لإنعاشها، فارقت الحياة، وجرى تشييع جثمانها ودفنها في مقبرة العائلة ظهر الأحد.



وأثار خبر الوفاة موجة حزن واسعة في تركيا، لا سيما بعد تداول مقطع فيديو ظهرت فيه شقيقة نيهال وهي تنهار بالبكاء فور تلقيها نبأ الوفاة. كما نعت صديقتها المقربة سيلا دوغو الراحلة عبر حسابها الشخصي قائلة: "فقدنا نيهال"، في منشور تداوله آلاف المتابعين.



وتعود بداية معاناة نيهال الصحية إلى نوفمبر 2023، حين تم توقيفها مع شقيقتها على خلفية قضية احتيال وغسيل أموال. وخلال فترة احتجازها، ظهرت لديها أعراض اضطراب الأكل، حيث بدأ وزنها بالانخفاض ووصل لاحقًا إلى 37 كيلوغرامًا، ما دفع السلطات إلى الإفراج عنها بموجب تقرير طبي.



وعلى الرغم من محاولتها استئناف حياتها الطبيعية بعد الإفراج عنها واحتفالها بعيد ميلادها، لم تتحسن حالتها، بل استمر التدهور إلى أن أصبحت تعتمد بشكل كامل على الأجهزة الطبية، بحسب ما ذكرت والدتها، أموت تشاندان، في تصريحات لوسائل إعلام تركية.



وفي خضم الأزمة، تعرّض والدها، البروفيسور هاكان تشاندان، لأزمة قلبية حادة، يُعتقد أنها ناجمة عن الضغط النفسي الكبير المرتبط بحالة ابنته، ما زاد من مأساة العائلة.