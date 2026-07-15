الأربعاء 2026-07-15 05:53 م

وفاة "المرأة الحمراء" أشهر شخصية شعبية في تركيا

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المرأة الحمراء
 
الأربعاء، 15-07-2026 01:45 م
الوكيل الإخباري-   شيّع عدد كبير من سكان مدينة قونية وسط تركيا، سلطانة أوزجان (74 عامًا)، المعروفة بلقب "المرأة الحمراء"، والتي أصبحت من أشهر شخصيات المدينة بسبب مواظبتها على ارتداء الفستان الأحمر لسنوات.اضافة اعلان


واشتهرت سلطانة بقصتها المؤثرة بعد أن هجرها زوجها عام 1995 وتزوج بأخرى، فواصلت ارتداء اللون الأحمر الذي ارتبط بذكرياتها معه، رغم معاناتها النفسية.

وتوفيت سلطانة بعد صراع مع المرض، وكانت قصتها قد ألهمت فيلمًا وثائقيًا وشخصية في مسلسل تلفزيوني، فيما أثارت وفاتها تفاعلًا واسعًا ونقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي حول الوفاء والعلاقات الإنسانية.
 
 


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