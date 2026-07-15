وفاة "المرأة الحمراء" أشهر شخصية شعبية في تركيا

واشتهرت سلطانة بقصتها المؤثرة بعد أن هجرها زوجها عام 1995 وتزوج بأخرى، فواصلت ارتداء اللون الأحمر الذي ارتبط بذكرياتها معه، رغم معاناتها النفسية.
وتوفيت سلطانة بعد صراع مع المرض، وكانت قصتها قد ألهمت فيلمًا وثائقيًا وشخصية في مسلسل تلفزيوني، فيما أثارت وفاتها تفاعلًا واسعًا ونقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي حول الوفاء والعلاقات الإنسانية.
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