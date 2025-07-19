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وفاة المغامر الشهير فيليكس في حادث طيران مأساوي بإيطاليا

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فيليكس بومغارتنر
 
السبت، 19-07-2025 10:44 ص

الوكيل الإخباري-   توفي المغامر النمساوي الشهير فيليكس بومغارتنر، عن عمر 56 عامًا، بعد سقوط طائرته الشراعية المزوّدة بمحرك في منتجع مزدحم بمدينة بورتو سانت إلبيديو الإيطالية.

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ووفق تقارير إعلامية، يُشتبه في أن بومغارتنر تعرض لنوبة قلبية أثناء التحليق، ما أدى لفقدان السيطرة على الطائرة واصطدامها بالأرض قرب مسبح مليء بالأطفال. وأسفر الحادث عن إصابة موظفة في المنتجع إصابة طفيفة.


بومغارتنر، المعروف بلقبه "فيليكس الجريء"، اشتهر عالميًا عام 2012 حين نفّذ قفزة من حافة الفضاء على ارتفاع يقارب 39 ألف متر، محطّمًا حاجز الصوت وعدة أرقام قياسية.


وكان قد نشر قبل الحادث مقطعًا قال فيه: "رياح كثيرة اليوم"، دون أن يدري أنها ستكون آخر لحظاته.


رئيس بلدية المدينة نعى المغامر واصفًا إياه بأنه "رمز للشجاعة"، فيما عبّر تلميذه كريستيان ريدل عن حزنه، مؤكدًا أن بومغارتنر لم يكن متهورًا بل مثال للانضباط والتخطيط في مغامراته.

 

ارم نيوز

 
 
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