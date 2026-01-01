وفاة امرأة جرفتها الأمواج من شاطئ سيدني إلى المحيط أولى ساعات العام الجديد

الوكيل الإخباري- لقيت امرأة مصرعها وفُقد سبّاح آخر في حوادث غرق متفرقة على شواطئ مدينة سيدني مع الساعات الأولى من يوم رأس السنة الجديدة، وسط تحذيرات رسمية من ظروف بحرية خطرة.

وأفادت شرطة نيو ساوث ويلز بأن امرأة تبلغ 25 عاماً جرفتها الأمواج في شاطئ ماروبرا أثناء وجودها قرب بركة صخرية، حيث عُثر على جثتها فجر الخميس بعد عمليات بحث.



وفي حادث منفصل، أطلقت السلطات عملية بحث عن سبّاح فُقد في شاطئ كوجي، بعدما جرفت تيارات قوية أربعة أشخاص، نجا ثلاثة منهم بمساعدة منقذين، فيما فُقد الرابع.



وفي السياق ذاته، حذّرت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية من أمواج خطرة على سواحل الولاية، داعية إلى تجنب السباحة والأنشطة البحرية في المناطق المكشوفة.