الخميس 2026-01-01 12:08 م

وفاة امرأة جرفتها الأمواج من شاطئ سيدني إلى المحيط أولى ساعات العام الجديد

44
تعبيرية
الخميس، 01-01-2026 10:19 ص

الوكيل الإخباري-   لقيت امرأة مصرعها وفُقد سبّاح آخر في حوادث غرق متفرقة على شواطئ مدينة سيدني مع الساعات الأولى من يوم رأس السنة الجديدة، وسط تحذيرات رسمية من ظروف بحرية خطرة.

اضافة اعلان


وأفادت شرطة نيو ساوث ويلز بأن امرأة تبلغ 25 عاماً جرفتها الأمواج في شاطئ ماروبرا أثناء وجودها قرب بركة صخرية، حيث عُثر على جثتها فجر الخميس بعد عمليات بحث.


وفي حادث منفصل، أطلقت السلطات عملية بحث عن سبّاح فُقد في شاطئ كوجي، بعدما جرفت تيارات قوية أربعة أشخاص، نجا ثلاثة منهم بمساعدة منقذين، فيما فُقد الرابع.


وفي السياق ذاته، حذّرت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية من أمواج خطرة على سواحل الولاية، داعية إلى تجنب السباحة والأنشطة البحرية في المناطق المكشوفة.

 

24

 
 


gnews

أحدث الأخبار

علم إيران

عربي ودولي استمرار التظاهرات في إيران ومحاولة اقتحام مبنى حكومي

من جانبها، أوضحت وزارة الطوارئ السورية أن البلاد ستظل اليوم الخميس، 1 يناير 2026، تحت تأثير منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية، مع استمرار الفعاليات الجوية في محافظات إدلب والساحل السوري ومنطقة الجزير

عربي ودولي سوريا.. العاصفة الثلجية تُفاقم معاناة النازحين في مخيمات إدلب وحلب

ضباط شرطة بالقرب من سيارات الإسعاف في موقع الانفجار الذي هز منتجع في كران-مونتانا

عربي ودولي مقتل 10 أشخاص وإصابة 10 آخرين إثر انفجار وقع في منتجع للتزلج بسويسرا

ب

فن ومشاهير وقع على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل مع ناصيف زيتون خلال حفل رأس السنة

الاحتلال

فلسطين استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخر جنوبي نابلس

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يصافح عمدة مدينة نيويورك المنتخب زهران ممداني

عربي ودولي زهران ممداني المعارض لترامب يتولى رسميا رئاسة بلدية نيويورك

غرفة صناعة الأردن

اقتصاد محلي مليار دولار القيمة الإجمالية لإنتاج قطاع صناعة الأسمدة في الاردن

766

فن ومشاهير بعد أيّام من إنفصاله عن زوجته... محامي دفاع عمرو أديب يُنهي التعامل معه



 






الأكثر مشاهدة