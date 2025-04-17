الخميس 2025-04-17 03:24 م
 

وفاة ثاني لاعبي الزمالك بالسرطان في أسبوع واحد

اللاعب سعد محمد رحمه الله
اللاعب سعد محمد رحمه الله
 
الخميس، 17-04-2025 01:35 م
الوكيل الإخباري-   فقدت الأوساط الرياضية المصرية اليوم أحد لاعبيها الشباب، سعد محمد، لاعب نادي الزمالك السابق، الذي وافته المنية صباح اليوم بعد صراع طويل مع مرض سرطان الدم (اللوكيميا).اضافة اعلان


وكان اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً، قد خضع لعملية زرع نخاع عظمي العام الماضي 2023، بعد عودة المرض الخبيث الذي كان قد شُفي منه سابقًا في عام 2022. ورغم تدهور حالته الصحية في الأشهر الأخيرة، واصل اللاعب مقاومته للمرض، حيث أدى مناسك العمرة خلال شهر رمضان الماضي، ونشر صورًا له من الحرم المكي عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، في مشهد أظهر قوة إيمانه وتعلقه بالحياة.

يُذكر أن سعد محمد كان قد انضم إلى صفوف نادي الزمالك في سن مبكرة، حيث بدأ مسيرته الكروية عبر أكاديمية النادي، قبل أن يُصاب بالمرض الذي أجبره على التوقف عن الملاعب. وقد تلقى خلال رحلته مع المرض دعمًا كبيرًا من جماهير القلعة البيضاء والمشجعين المصريين.

وخلال الساعات الأخيرة، شهدت حالة اللاعب تدهورًا حادًا أدى إلى وفاته في أحد المستشفيات المتخصصة. وقد نعى نادي الزمالك لاعبَه الراحل عبر منصاته الرسمية، معبرًا عن حزنه العميق لرحيل أحد أبنائه في سن مبكرة.

هذا وقد عبرت الأوساط الرياضية والإعلامية عن مشاعر الحزن والأسى لرحيل اللاعب الشاب، مؤكدة أن شجاعته في مواجهة المرض ستظل نموذجًا للإصرار والتحدي. وتتجه الأنظار الآن إلى تقديم كافة أشكال الدعم لعائلة اللاعب الراحل في هذه الأوقات العصيبة.

وكانت أسرة لاعب الزمالك السابق المصاب بالسرطان، إبراهيم شيكا، قد أعلنت وفاته السبت، بعد معاناة مع المرض.

وكان اللاعب حديث وسائل التواصل الاجتماعي في مصر لفترة طويلة مؤخرًا، بعد إصابته بالسرطان، ونال تعاطفًا واسعًا من الجمهور والعديد من المشاهير، مع حالته وصوره التي ظهر فيها تغير كبير في ملامحه بسبب المرض.

روسيا اليوم
 
gnews

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