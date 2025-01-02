 
الخميس 2025-01-02 02:32 م
 

وفاة جوسلين وايلدنشتاين.. "المرأة القطة" التي دمّرها التجميل

ت
جوسلين ويلدنشتاين
الخميس، 02-01-2025 02:11 م

الوكيل الإخباري-  توفيت سيدة الأعمال السويسرية جوسلين ويلدنشتاين المعروفة بلقب "المرأة القطة"، عن عمر يناهز 84 عاماً في باريس، نتيجة انسداد رئوي.

وعُرفت ويلدنشتاين بهوسها الشديد بعمليات التجميل المكثفة التي خضعت لها، والتي منحتها لقب "المرأة القطة"، حيث قضت حياتها في دائرة الضوء بسبب مظهرها المتغير، وطلاقها المثير للجدل من الملياردير وتاجر الأعمال الفنية أليك ويلدنشتاين، وإنفاقها الضخم الذي أدى لاحقاً إلى إعلان إفلاسها.

اضافة اعلان


واستمرت حياة جوسلين ويلدنشتاين المليئة بالجدل في جذب اهتمام وسائل الإعلام حتى أواخر أيامها.

 

24

 

 

 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية الموعد النهائي لتقديم طلبات الاعتراض على النقاط المحتسبة لطلبة القروض والمنح

ت

منوعات وفاة جوسلين وايلدنشتاين.. "المرأة القطة" التي دمّرها التجميل

بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود

أخبار محلية ٤٩ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

أرشيفية من اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

فلسطين عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

تع

فن ومشاهير هنا الزاهد تبهر جمهورها من أمام الأهرامات - صور

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية إلغاء رخص المهن التي مضى على آخر تجديد لها ثلاثة سنوات فأكثر

لقطة من الفيديو

فيديو منوع مشكلة الكثير من ربات البيوت.. طريقة بسيطة لادخال الخيط في الابرة

الكرك

أخبار محلية بدء تشغيل مجمع سفريات الكرك الجديد



 




الأكثر مشاهدة