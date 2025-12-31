وفاة حفيدة جون كينيدي عن عمر يناهز 35 عاما

ووفقا للقناة عانت تاتيانا شلوسبرغ، وهي صحفية وابنة الدبلوماسية كارولين كينيدي من طفرة نادرة في سرطان الدم، والتي تم تشخيصها في اليوم الذي ولد فيه طفلها الثاني.
بينما كانت تاتيانا تتلقى العلاج المؤلم في المستشفى، عتم تعيين ابن عمها روبرت كينيدي جونيور وزيرا للصحة في حكومة دونالد ترامب. وهو ما أثار امتعاضها الشديد ودفعها لوصف ذلك بأنه "عار على العائلة".
كتبت شلوسبرغ في مقالها الأخير: "شاهدت من سريري في المستشفى كيف قبل بوبي، متحديا المنطق والحس السليم، وظيفة دون أن يكون قد عمل في مجال الطب أو الحكومة من قبل".
وأشارت القناة التلفزيونية إلى أن تاتيانا عملت بتشخيص المرض الخبيث لديها في مايو 2024، عندما لاحظ الأطباء نتائج غير طبيعية في الفحوصات أثناء الولادة.
كانت تاتيانا كاتبة معروفة، وقد حقق كتابها عن علم البيئة مبيعات هائلة. أعلنت عائلتها رسميا عن وفاتها، مشيرة إلى أنها "ستبقى خالدة في قلوبهم".
