الأربعاء 2025-12-31 01:47 ص

وفاة حفيدة جون كينيدي عن عمر يناهز 35 عاما

ل
أرشيفية
الأربعاء، 31-12-2025 12:07 ص

الوكيل الإخباري- أفادت قناة NBC News التلفزيونية، بوفاة تاتيانا شلوسبرغ، حفيدة الرئيس الأمريكي جون إف كينيدي، عن عمر يناهز 35 عاما بسبب استفحال مرض سرطان الدم.

ووفقا للقناة عانت تاتيانا شلوسبرغ، وهي صحفية وابنة الدبلوماسية كارولين كينيدي من طفرة نادرة في سرطان الدم، والتي تم تشخيصها في اليوم الذي ولد فيه طفلها الثاني.

بينما كانت تاتيانا تتلقى العلاج المؤلم في المستشفى، عتم تعيين ابن عمها روبرت كينيدي جونيور وزيرا للصحة في حكومة دونالد ترامب. وهو ما أثار امتعاضها الشديد ودفعها لوصف ذلك بأنه "عار على العائلة".

اضافة اعلان


كتبت شلوسبرغ في مقالها الأخير: "شاهدت من سريري في المستشفى كيف قبل بوبي، متحديا المنطق والحس السليم، وظيفة دون أن يكون قد عمل في مجال الطب أو الحكومة من قبل".


وأشارت القناة التلفزيونية إلى أن تاتيانا عملت بتشخيص المرض الخبيث لديها في مايو 2024، عندما لاحظ الأطباء نتائج غير طبيعية في الفحوصات أثناء الولادة.

 

وخضعت لعملية زرع نخاع العظم، لكن الأطباء لم يتوقعوا لها أن تعيش أكثر من عام واحد .


كانت تاتيانا كاتبة معروفة، وقد حقق كتابها عن علم البيئة مبيعات هائلة. أعلنت عائلتها رسميا عن وفاتها، مشيرة إلى أنها "ستبقى خالدة في قلوبهم".

 

RT

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

طب وصحة مواد نباتية طبيعية تساعد على حماية البصر

الأردنيون على موعد مع منخفض جديد وأمطار غزيرة

الطقس الأردنيون على موعد مع منخفض جديد وأمطار غزيرة

احتجاجات تعم مدن الصومال على اعتراف إسرائيل بصومالي لاند

عربي ودولي احتجاجات تعم مدن الصومال على اعتراف إسرائيل بصومالي لاند

ا

طب وصحة اكتشاف الحلقة المفقودة بين التهاب النخاع المزمن وأورام الدم

ب

عربي ودولي تسرب مواد كيميائية وحريق بعد خروج قطار عن سكته بولاية كنتاكي الأمريكية

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

ترامب ونتنياهو يتفقان على هذا الموعد لنزع سلاح حماس

عربي ودولي ترامب ونتنياهو يتفقان على هذا الموعد لنزع سلاح حماس

ل

منوعات وفاة حفيدة جون كينيدي عن عمر يناهز 35 عاما



 






الأكثر مشاهدة