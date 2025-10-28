الثلاثاء 2025-10-28 11:55 ص
 

وفاة رضيع ألقته شقيقته من الطابق الرابع في روسيا

الثلاثاء، 28-10-2025 09:54 ص

الوكيل الإخباري-   لقي رضيع يبلغ 21 يومًا مصرعه في قرية فاسيلييفو الروسية، بعد أن ألقته شقيقته (5 سنوات) من نافذة الطابق الرابع أثناء غياب والدتهما ووجود والدهما في العمل.

أبلغ أحد المارة عن الحادث بعد سماعه صراخ الطفلة، لتصل فرق الطوارئ وتؤكد وفاة المولود في المكان.


فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية، وقد تواجه الأم اتهامات بسبب ترك الأطفال دون رقابة. كما يبحث المحققون في دوافع الطفلة، ومن بينها احتمال الغيرة من المولود الجديد.


ودعا أحد المسؤولين المحليين الأهالي إلى عدم ترك الأطفال بمفردهم تحت أي ظرف.

 

