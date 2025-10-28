وفاة رضيع ألقته شقيقته من الطابق الرابع في روسيا

أبلغ أحد المارة عن الحادث بعد سماعه صراخ الطفلة، لتصل فرق الطوارئ وتؤكد وفاة المولود في المكان.
فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية، وقد تواجه الأم اتهامات بسبب ترك الأطفال دون رقابة. كما يبحث المحققون في دوافع الطفلة، ومن بينها احتمال الغيرة من المولود الجديد.
ودعا أحد المسؤولين المحليين الأهالي إلى عدم ترك الأطفال بمفردهم تحت أي ظرف.
-
أخبار متعلقة
-
فيديو يوثق اللحظات الأولى من زلزال تركيا
-
جدة تركية تفاجئ حفيدها بهدايا غير متوقعة يوم زفافه (فيديو)
-
إعصار ميليسا يقترب.. جامايكا على موعد مع كارثة غير مسبوقة - فيديو
-
إنقاذ سائحة إسبانية سقطت داخل هرم سنفرو في مصر - صورة
-
بقي رأسه فقط فوق السطح.. عملية بطولية لإنقاذ بريطاني من الرمال المتحركة
-
اكتشاف مثير يفك أسرار "المطر الشمسي" الغامض
-
مضيفة تكشف سبب تقديم الماء للركاب "سِرّاً" في الرحلات الجوية
-
ثعابين كبيرة تثير رعب السياح في فنادق سريلانكا