الأحد 2026-02-08 02:48 م

وفاة رضيع بعد أن نسيه والده في حوض الاستحمام بأمريكا

وفاة رضيع نسيه والده في حوض الاستحمام اقرأ المزيد على موقع إرم نيوز: https://www.eremnews.com/entertainment/z12b6qg
تعبيرية
 
الأحد، 08-02-2026 01:35 م
الوكيل الإخباري-   ألقت السلطات الأمريكية القبض على رجل يبلغ من العمر 31 عامًا، بعد وفاة طفله البالغ 11 شهرًا غرقًا في حوض الاستحمام داخل منزل العائلة بولاية أركنساس، إذ وُجّهت إليه تهمة القتل غير العمد وتعريض سلامة قاصر للخطر.اضافة اعلان


ووقعت الحادثة، وفقًا لصحيفة "ميرور"، حين كان الأب، جيمس داوسون، من بلدة ليبانتو، بمفرده في المنزل مع أطفاله، فيما كانت زوجته خارجه.

وأفاد داوسون في إفادته بأنه جهّز حمامًا لطفله الرضيع، قبل أن يذهب إلى المطبخ لتهدئة طفليه الآخرين إثر مشادة كلامية نشبت بسبب رفضهما تناول الطعام.

وأشار محضر التحقيق إلى أن داوسون نسي وجود الرضيع في حوض الاستحمام، وجلس لتناول الطعام، إلى أن عادت زوجته إلى المنزل ولاحظت صوت المياه الجارية من الحمام، ما دفعها إلى مواجهته بالأمر.

وأضافت الإفادة أن الزوجين هرعا إلى الحمام ليجدا الطفل فاقدًا للوعي داخل الحوض. وبدأ الأب بمحاولة إنعاشه، فيما اتصلت الأم بخدمات الطوارئ.

وتم نقل الرضيع إلى المستشفى على وجه السرعة، إلا أنه فارق الحياة لاحقًا، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية.

وبحسب مذكرة التوقيف، يواجه داوسون تهمتي القتل غير العمد وتعريض سلامة قاصر للخطر من الدرجة الأولى. وكانت فرق الطوارئ قد استُدعيت إلى المنزل عقب تلقي بلاغ عن رضيع فاقد للوعي، وفقًا لوثائق حصلت عليها شبكات إعلامية أمريكية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأمانة: تحويلات مرورية مؤقتة في شارع زهران مساء اليوم

أخبار محلية الأمانة: تحويلات مرورية مؤقتة في شارع زهران مساء اليوم

ل

أخبار الشركات فريق كلية الحقوق إلى نهائيات أكسفورد العالمية للمحكمة الصورية 2026

ب

أخبار محلية تكريم 52 نزيلاً من مراكز الإصلاح والتأهيل بعد نجاحهم بالدورة التكميلية ​

ي

أخبار محلية تحديد دوام المدارس الخاصة خلال شهر رمضان

3 شهداء منذ صباح اليوم: شهيدان برصاص وقصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

فلسطين 3 شهداء منذ صباح اليوم: شهيدان برصاص وقصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

ل

أخبار محلية إطلاق تطبيق نقابة المهندسين وموقعها الإلكتروني بحلتهما الجديدة

ل

شؤون برلمانية الأردن.. مقترح نيابي بتقييد استخدام منصات التواصل لمن هم دون 16 عاما

قاعدة 3-2-1.. خطوات بسيطة مدعومة علميا لتحسين النوم

طب وصحة قاعدة 3-2-1.. خطوات بسيطة مدعومة علميا لتحسين النوم



 






الأكثر مشاهدة