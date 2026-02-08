وفاة رضيع بعد أن نسيه والده في حوض الاستحمام بأمريكا

01:35 م

الوكيل الإخباري- ألقت السلطات الأمريكية القبض على رجل يبلغ من العمر 31 عامًا، بعد وفاة طفله البالغ 11 شهرًا غرقًا في حوض الاستحمام داخل منزل العائلة بولاية أركنساس، إذ وُجّهت إليه تهمة القتل غير العمد وتعريض سلامة قاصر للخطر. اضافة اعلان





ووقعت الحادثة، وفقًا لصحيفة "ميرور"، حين كان الأب، جيمس داوسون، من بلدة ليبانتو، بمفرده في المنزل مع أطفاله، فيما كانت زوجته خارجه.



وأفاد داوسون في إفادته بأنه جهّز حمامًا لطفله الرضيع، قبل أن يذهب إلى المطبخ لتهدئة طفليه الآخرين إثر مشادة كلامية نشبت بسبب رفضهما تناول الطعام.



وأشار محضر التحقيق إلى أن داوسون نسي وجود الرضيع في حوض الاستحمام، وجلس لتناول الطعام، إلى أن عادت زوجته إلى المنزل ولاحظت صوت المياه الجارية من الحمام، ما دفعها إلى مواجهته بالأمر.



وأضافت الإفادة أن الزوجين هرعا إلى الحمام ليجدا الطفل فاقدًا للوعي داخل الحوض. وبدأ الأب بمحاولة إنعاشه، فيما اتصلت الأم بخدمات الطوارئ.



وتم نقل الرضيع إلى المستشفى على وجه السرعة، إلا أنه فارق الحياة لاحقًا، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية.



وبحسب مذكرة التوقيف، يواجه داوسون تهمتي القتل غير العمد وتعريض سلامة قاصر للخطر من الدرجة الأولى. وكانت فرق الطوارئ قد استُدعيت إلى المنزل عقب تلقي بلاغ عن رضيع فاقد للوعي، وفقًا لوثائق حصلت عليها شبكات إعلامية أمريكية.

