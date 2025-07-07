وفاة شابة أميركية بعد جلوس مديرتها عليها

وبحسب التحقيقات، فقد نشب شجار بين جيسيكا ومديرتها في 24 يونيو، تطوّر إلى قيام المديرة بجذب شعرها ثم الجلوس بقوة على صدرها، مما أعاق تنفّسها تمامًا. ورغم محاولة زملائها التدخل، إلا أن جيسيكا فقدت وعيها سريعًا، وتم إعلان وفاتها لاحقًا بعد نزع أجهزة الإنعاش.
المديرة، التي لم يُكشف عن هويتها، فرت من المكان بعد محاولتها حذف تسجيلات كاميرات المراقبة، ولا تزال الشرطة تبحث عنها حتى الآن.
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