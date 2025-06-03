وفاة شابة بعد سقوطها من طائرة شراعية في مونتينيغرو - صورة

وكانت تيانا تصور مقطعًا ترويجيًا لوكالة سياحية مقابل رحلة مجانية، قبل أن تبدو عليها ملامح الضيق في الجو وتطلب المساعدة، ثم تسقط في البحر. ورغم جهود الإنقاذ، تأكدت وفاتها لاحقًا.
الظروف المحيطة بالحادث ما تزال غامضة، إذ أشارت بعض التقارير إلى احتمال تعرضها لنوبة هلع، بينما نفت عائلتها أي نية انتحارية.
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