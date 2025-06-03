وفاة شابة بعد سقوطها من طائرة شراعية في مونتينيغرو - صورة

الوكيل الإخباري- لقيت الشابة تيانا رادونيتش (19 عامًا) مصرعها بعد سقوطها من ارتفاع 50 مترًا أثناء رحلة طيران شراعي في بودفا بمونتينيغرو، بعدما فكت حزام الأمان الخاص بها، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

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وكانت تيانا تصور مقطعًا ترويجيًا لوكالة سياحية مقابل رحلة مجانية، قبل أن تبدو عليها ملامح الضيق في الجو وتطلب المساعدة، ثم تسقط في البحر. ورغم جهود الإنقاذ، تأكدت وفاتها لاحقًا.



الظروف المحيطة بالحادث ما تزال غامضة، إذ أشارت بعض التقارير إلى احتمال تعرضها لنوبة هلع، بينما نفت عائلتها أي نية انتحارية.



