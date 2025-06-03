الثلاثاء 2025-06-03 10:26 ص
 

وفاة شابة بعد سقوطها من طائرة شراعية في مونتينيغرو - صورة

يس
تعبيرية
 
الثلاثاء، 03-06-2025 10:07 ص

الوكيل الإخباري-  لقيت الشابة تيانا رادونيتش (19 عامًا) مصرعها بعد سقوطها من ارتفاع 50 مترًا أثناء رحلة طيران شراعي في بودفا بمونتينيغرو، بعدما فكت حزام الأمان الخاص بها، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

اضافة اعلان


وكانت تيانا تصور مقطعًا ترويجيًا لوكالة سياحية مقابل رحلة مجانية، قبل أن تبدو عليها ملامح الضيق في الجو وتطلب المساعدة، ثم تسقط في البحر. ورغم جهود الإنقاذ، تأكدت وفاتها لاحقًا.


الظروف المحيطة بالحادث ما تزال غامضة، إذ أشارت بعض التقارير إلى احتمال تعرضها لنوبة هلع، بينما نفت عائلتها أي نية انتحارية.


Image1_62025310424787231495.jpg

 

لبنان 24 

 
gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار محلية المواصفات: مشروع اعتماد التنقل الكهربائي يسهم بتحقيق رؤية التحديث والاستدامة

ؤب

منوعات اكتشاف "سلالة شبحية" بشرية قديمة في الصين

ل

أخبار محلية "زيت الزيتون النسائية" تُجدد التزامها بتمكين المرأة وتعزيز الاقتصاد الأخضر

ل

اقتصاد محلي 2.849 مليار دينار صادرات صناعة عمان خلال 5 أشهر

ب

منوعات جريمة مروّعة... ابن يقتل والده بعصا خشبية ويفرّ هارباً في مصر

يس

منوعات وفاة شابة بعد سقوطها من طائرة شراعية في مونتينيغرو - صورة

ب

عربي ودولي 4 أسئلة لـ"اختبار الولاء" لترامب

ءؤؤ

منوعات "شجرة عجوز" تصيب 12 شخصا في إيطاليا



 
 





الأكثر مشاهدة