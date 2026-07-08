وفاة طالبة مغربية بعد أزمة صحية عقب إعلان نتائج الامتحانات

وبحسب تقارير ، فقد أصيبت الطالبة، التي كانت تدرس في السنة الأولى من المرحلة الإعدادية، بحالة إغماء وانهيار عصبي شديد، وسط مخاوف من رد فعل أسرتها تجاه تعثرها الدراسي.
ونُقلت الفتاة إلى المستشفى الإقليمي ببني ملال، لكنها فارقت الحياة رغم محاولات الطاقم الطبي إنقاذها.
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