الأربعاء 2026-07-08 03:04 م

وفاة طالبة مغربية بعد أزمة صحية عقب إعلان نتائج الامتحانات

صي
تعبيرية
 
الأربعاء، 08-07-2026 10:46 ص

الوكيل الإخباري-   توفيت طالبة مغربية تبلغ من العمر 14 عاماً في مدينة بني ملال، إثر تعرضها لأزمة صحية حادة بعد إعلان نتائج الامتحانات ومعرفتها بعدم تحقيق النجاح.

وبحسب تقارير ، فقد أصيبت الطالبة، التي كانت تدرس في السنة الأولى من المرحلة الإعدادية، بحالة إغماء وانهيار عصبي شديد، وسط مخاوف من رد فعل أسرتها تجاه تعثرها الدراسي.

ونُقلت الفتاة إلى المستشفى الإقليمي ببني ملال، لكنها فارقت الحياة رغم محاولات الطاقم الطبي إنقاذها.

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وأثارت الحادثة حالة من الحزن والصدمة، وجددت النقاش في المغرب حول الضغوط النفسية التي يواجهها الطلاب خلال فترات الامتحانات والنتائج، وضرورة تعزيز الدعم النفسي والإرشاد الأسري.

 
 


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