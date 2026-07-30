الخميس 2026-07-30 10:29 ص

وفاة طالبين عقب إعلان نتائج الثانوية العامة في مصر

ثيشق
تعبيرية
 
الخميس، 30-07-2026 08:23 ص
الوكيل الإخباري-   تحولت لحظة إعلان نتائج الثانوية العامة في مصر إلى مأساة، بعدما أنهى طالبان حياتهما في حادثتين منفصلتين بمحافظتي الدقهلية والجيزة عقب ظهور النتائج.اضافة اعلان


وفي الدقهلية، توفي طالب يبلغ من العمر 18 عامًا بعد أن ألقى بنفسه من أعلى سطح منزله في مركز بلقاس، إثر دخوله في حالة نفسية سيئة عقب حصوله على مجموع 84%، وفقًا للتحريات الأولية.

وفي الجيزة، أنهت طالبة (19 عامًا) حياتها بعدما ألقت بنفسها من شرفة شقة بالطابق الثاني عشر في بولاق الدكرور، عقب ظهور النتيجة، وتشير التحريات الأولية إلى أنها خشيت مواجهة أسرتها بالمجموع الذي حصلت عليه.

وباشرت النيابة العامة المصرية التحقيق في الواقعتين، وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابساتهما.
 
 


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