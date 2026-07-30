وفاة طالبين عقب إعلان نتائج الثانوية العامة في مصر

وفي الدقهلية، توفي طالب يبلغ من العمر 18 عامًا بعد أن ألقى بنفسه من أعلى سطح منزله في مركز بلقاس، إثر دخوله في حالة نفسية سيئة عقب حصوله على مجموع 84%، وفقًا للتحريات الأولية.
وفي الجيزة، أنهت طالبة (19 عامًا) حياتها بعدما ألقت بنفسها من شرفة شقة بالطابق الثاني عشر في بولاق الدكرور، عقب ظهور النتيجة، وتشير التحريات الأولية إلى أنها خشيت مواجهة أسرتها بالمجموع الذي حصلت عليه.
وباشرت النيابة العامة المصرية التحقيق في الواقعتين، وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابساتهما.
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