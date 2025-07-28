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وفاة طاهٍ شاب في إيطاليا بعد اختناقه بقطعة موزاريلا - صورة

غافث
تعبيرية
 
الإثنين، 28-07-2025 10:22 ص

الوكيل الإخباري-   توفي الطاهي الشاب جيوفاني بوزيريو (22 عامًا) بشكل مأساوي داخل مطبخ مطعم يعمل فيه في بلدة سان مارتينو آل تشيمينو قرب فيتربو الإيطالية، بعد أن اختنق بقطعة من جبنة الموزاريلا خلال تناوله لقمة قبل بدء نوبته.

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زملاؤه عثروا عليه يلهث على الأرض، وحاولوا إنعاشه دون جدوى. كما فشلت محاولة فرق الإسعاف التي وصلت إلى المكان وأجرت له إنعاشًا قلبيًا استمر لنحو نصف ساعة.


الفحوصات الأولية أكدت أن سبب الوفاة انسداد مجرى الهواء. وتم نقل الجثمان لتشريح إضافي.


جيوفاني، اليتيم الذي كان يحلم بأن يصبح طاهيًا محترفًا، كان أيضًا لاعب كرة قدم هاوٍ، ونعاه مدربه بكلمات مؤثرة:
"ارقد بسلام، يا بطلي الصغير."

 


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ارم نيوز 

 
 
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