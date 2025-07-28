وفاة طاهٍ شاب في إيطاليا بعد اختناقه بقطعة موزاريلا - صورة

زملاؤه عثروا عليه يلهث على الأرض، وحاولوا إنعاشه دون جدوى. كما فشلت محاولة فرق الإسعاف التي وصلت إلى المكان وأجرت له إنعاشًا قلبيًا استمر لنحو نصف ساعة.
الفحوصات الأولية أكدت أن سبب الوفاة انسداد مجرى الهواء. وتم نقل الجثمان لتشريح إضافي.
جيوفاني، اليتيم الذي كان يحلم بأن يصبح طاهيًا محترفًا، كان أيضًا لاعب كرة قدم هاوٍ، ونعاه مدربه بكلمات مؤثرة:
"ارقد بسلام، يا بطلي الصغير."
-
أخبار متعلقة
-
أرقام الحظ... خرافة قديمة أم معتقد يمنح الإنسان شعورًا بالسيطرة؟
-
طفل هندي يعض أفعى كوبرا حتى الموت بعد أن ظنّها لعبة!
-
مسافر يثير ذعر ركاب طائرة في بريطانيا بتهديد بتفجيرها - فيديو
-
بالفيديو.. ركاب يهربون من طائرة إثر إنبعاث دخان في مطار دنفر الأمريكي
-
قَتَل زوجته ودفن ضحاياه تحت البلاط.. الإعدام شنقاً لسفّاح المعمورة في مصر
-
أطول نساء العالم عمرا في اليابان.. ما السر؟
-
شاي الماتشا الياباني.. من "هوس تيك توك" إلى أزمة إنتاج عالمية
-
ذكاء اصطناعي يكشف أسرار نقوش رومانية عمرها قرون