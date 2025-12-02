وفاة طفلة في كازاخستان خلال علاج أسنان بسبب خطأ طبي جسيم - فيديو

الوكيل الإخباري- شهدت قضية وفاة الطفلة الكازاخية زيري يسينتاي، البالغة 3 سنوات ونصف، تطورات جديدة بعد عرض مقطع فيديو داخل المحكمة يوثق لحظات علاجها قبل وفاتها في عيادة خاصة.

وأظهر الفيديو الطفلة مستلقية تحت التخدير تحيط بها طواقم طبية، فيما أكد الادعاء أن الفريق ارتكب مخالفات خطيرة، أبرزها علاج 18 سنًا دفعة واحدة دون فحوص مسبقة أو استشارة طبيب أطفال، وحقنها بجرعة ليدوكايين تفوق الحد المسموح به.



لكن التحليل السمي كشف عدم وجود أي أثر لليدوكايين في دمها، ما أثار شكوكا حول احتمال عدم حقن الدواء أصلاً أو استخدام مادة أخرى غير موثقة، خاصة بعد العثور على أدوية منتهية الصلاحية وغير مسجلة داخل العيادة.



وتوفيت زيري في 30 أكتوبر 2024 نتيجة تورم دماغي ناجم عن نقص الأكسجين. ويُحاكم طبيب التخدير وطبيب الأسنان بموجب المادة 317 من القانون الجنائي الكازاخستاني، وسط مطالبات بمحاسبة جميع المتورطين.





Doctors in Kazakhstan are on trial after the death of a four-year-old girl who underwent dental treatment under general anesthesia.



The child never woke up after more than three and a half hours of anesthesia. The incident… A fatal mistake during dental treatment in KazakhstanDoctors in Kazakhstan are on trial after the death of a four-year-old girl who underwent dental treatment under general anesthesia.The child never woke up after more than three and a half hours of anesthesia. The incident… pic.twitter.com/h0acT9bw7h December 1, 2025