وفاة طفلة في كازاخستان خلال علاج أسنان بسبب خطأ طبي جسيم - فيديو

وأظهر الفيديو الطفلة مستلقية تحت التخدير تحيط بها طواقم طبية، فيما أكد الادعاء أن الفريق ارتكب مخالفات خطيرة، أبرزها علاج 18 سنًا دفعة واحدة دون فحوص مسبقة أو استشارة طبيب أطفال، وحقنها بجرعة ليدوكايين تفوق الحد المسموح به.
لكن التحليل السمي كشف عدم وجود أي أثر لليدوكايين في دمها، ما أثار شكوكا حول احتمال عدم حقن الدواء أصلاً أو استخدام مادة أخرى غير موثقة، خاصة بعد العثور على أدوية منتهية الصلاحية وغير مسجلة داخل العيادة.
وتوفيت زيري في 30 أكتوبر 2024 نتيجة تورم دماغي ناجم عن نقص الأكسجين. ويُحاكم طبيب التخدير وطبيب الأسنان بموجب المادة 317 من القانون الجنائي الكازاخستاني، وسط مطالبات بمحاسبة جميع المتورطين.
Doctors in Kazakhstan are on trial after the death of a four-year-old girl who underwent dental treatment under general anesthesia.
The child never woke up after more than three and a half hours of anesthesia. The incident… pic.twitter.com/h0acT9bw7h
-
أخبار متعلقة
-
فيديو مروّع من أميركا... تصادم أكثر من 40 سيارة!
-
تحطيم تمثال لميسي في الأرجنتين - فيديو
-
مركبة الفضاء الصينية شنتشو-20 تعود إلى الأرض بلا طاقم
-
مشهد صادم.. لبؤة تقتل رجلاً في حديقة حيوان بالبرازيل
-
الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير
-
شاهد صخرة عملاقة تسقط على شاحنة في جبال مكة والسائق ينجو بأعجوبة
-
فوضى ورعب في حفل إسطنبول بعد اشتعال النار في شاب أمام الآلاف - فيديو
-
العثور على قاضٍ منتحرًا داخل استراحة القضاة في الإسكندرية