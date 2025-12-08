وفاة طفل أمريكي أجبره والداه على شرب 3 لترات من الماء

الكشف الطبي أظهر كدمات وجروحاً تشير إلى سوء معاملة مستمر، فيما وثّقت كاميرات المنزل اعتداءات وضربات وتهديدات صادمة، إضافة إلى حرمانه من الطعام وعزله في الطابق السفلي.
المراهق أكد أنه تعرض لتعذيب نفسي وجسدي على مدى أشهر. وقد أُطلق سراح غروتشاتز بكفالة، بينما لا تزال لينك محتجزة بانتظار استكمال التحقيقات.
