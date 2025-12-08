وفاة طفل أمريكي أجبره والداه على شرب 3 لترات من الماء

الوكيل الإخباري- هزّت ولاية وايومنغ جريمة تعذيب مروعة بعد توقيف ستيفاني لينك وشريكها مايكل غروتشاتز بتهمة الاعتداء الجسدي وتجويع ابنها المراهق (14 عاماً). اكتُشفت القضية بعد نقل الطفل للمستشفى بوزن شديد الانخفاض وإصابته بنقص حاد في الصوديوم نتيجة إجباره على شرب كميات كبيرة من الماء يومياً.

الكشف الطبي أظهر كدمات وجروحاً تشير إلى سوء معاملة مستمر، فيما وثّقت كاميرات المنزل اعتداءات وضربات وتهديدات صادمة، إضافة إلى حرمانه من الطعام وعزله في الطابق السفلي.



المراهق أكد أنه تعرض لتعذيب نفسي وجسدي على مدى أشهر. وقد أُطلق سراح غروتشاتز بكفالة، بينما لا تزال لينك محتجزة بانتظار استكمال التحقيقات.