الإثنين 2025-12-08 12:54 م

وفاة طفل أمريكي أجبره والداه على شرب 3 لترات من الماء

ا
تعبيرية
الإثنين، 08-12-2025 11:55 ص

الوكيل الإخباري-   هزّت ولاية وايومنغ جريمة تعذيب مروعة بعد توقيف ستيفاني لينك وشريكها مايكل غروتشاتز بتهمة الاعتداء الجسدي وتجويع ابنها المراهق (14 عاماً). اكتُشفت القضية بعد نقل الطفل للمستشفى بوزن شديد الانخفاض وإصابته بنقص حاد في الصوديوم نتيجة إجباره على شرب كميات كبيرة من الماء يومياً.

اضافة اعلان


الكشف الطبي أظهر كدمات وجروحاً تشير إلى سوء معاملة مستمر، فيما وثّقت كاميرات المنزل اعتداءات وضربات وتهديدات صادمة، إضافة إلى حرمانه من الطعام وعزله في الطابق السفلي.


المراهق أكد أنه تعرض لتعذيب نفسي وجسدي على مدى أشهر. وقد أُطلق سراح غروتشاتز بكفالة، بينما لا تزال لينك محتجزة بانتظار استكمال التحقيقات.

 

24

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية "الطيران المدني" تبحث فتح خطوط جوية مع جمهورية تيمور الشرقية

ا

فن ومشاهير كندة حنا تثير الجدل مجدداً بمنشور عن "الإهانة".. ما علاقة سامر المصري؟

ر

منوعات في حديقة سفاري بالصين.. دب يهاجم حارسه خلال عرض! (فيديو)

البلقاء التطبيقية

أخبار محلية البلقاء التطبيقية الأولى محليًا و42 عالميًا بتصنيف الجامعات الخضراء

ب

منوعات فيديو صادم: حافلة تصدم شابة فقدت وعيها فجأة في الشارع في إسطنبول

ؤ

منوعات متسلق يترك صديقته لتتجمد حتى الموت في النمسا

الأردن يطلق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2026 - 2030

أخبار محلية الأردن يطلق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2026 - 2030

قال الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري، عمر سلامة، إن الأردن، بسبب ظروفه المائية وتراجع المصادر المتاحة والتغيرات المناخية، يضطر لتزويد المواطنين بالمياه مرة واحدة أسبوعياً في معظم المناطق، وأخرى

أخبار محلية المياه: نضطر لتزويد المواطنين بالمياه مرة واحدة أسبوعياً بمعظم المناطق



 






الأكثر مشاهدة