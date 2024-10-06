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وفاة طفل كندي بفيروس نادر

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 06-10-2024 02:20 م

الوكيل الإخباري- صُدمت أسرة كندية عند اكتشافها أن سبب وفاة أصغر أبنائها كان إصابته بداء الكلب، رغم غياب أي علامة عضة على جسده. وزاد الغموض بعد العثور على خفاش في غرفة نومه يوم الحادثة.

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وحسب موقع "مترو" البريطاني، ذكر أطباء كنديون أن وفاته تشكل أول حالة لداء "رايبس" أو "كلب الخفافيش" في أونتاريو منذ عام 1967، وهو فيروس نادر لكنه قاتل. وينتقل باللعاب إلى البشر من حيوانات مصابة مثل الخفافيش، والثعالب، والذئاب. ويسبب أضرارًا جسيمة للدماغ والحبل الشوكي.


ولتحليل أسباب إصابة الطفل بالعدوى، عقد أعضاء مجلس مقاطعة أونتاريو الكندية اجتماعًا يوم الأربعاء الماضي. وذكر الدكتور مالكولم لوك من وحدة هالديماند نورفولك الصحية أن الطفل تعرض للفيروس في شمال سودبري. وأوضح أن أسرته لم تجد على جسده مؤشرات على عضة خفاش، لذلك لم تطلب المساعدة الطبية، لكن سرعان ما تفاقم الوضع ونُقل إلى المستشفى حيث تبيّن إصابته بهذا الفيروس النادر.


لا علاج ولا لقاح
وذكر الدكتور لوك أن الخفافيش المصابة بداء الكلب في منطقة أونتاريو الجنوبية ارتفعت من أقل من 10% إلى 16% في السنوات الأخيرة، لذلك طالب بالتوجه عاجلًا إلى المستشفى عند التعرض لعضة خفاش. وأسف الدكتور لغياب علاج وقائي ضد الفيروس.


28 حالة في 100 عام
وفقًا لوزارة الصحة الكندية، فإن تفشي هذا الفيروس بين البشر نادر، حيث لم يبلغ طيلة 100 عام إلا عن 28 حالة فقط في 6 مقاطعات، وأدت جميعها إلى الوفاة. وأشارت الوزارة إلى أن جميع الحالات المرصودة في كندا نجمت عن التعرض للخفافيش، أو للفيروس في بلد آخر، كما حصل لسائح كندي عضته قطة في المغرب في عام 2018.

 

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