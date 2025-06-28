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وفاة طفل نُسي داخل سيارة في جنوب فرنسا

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تعبيرية
 
السبت، 28-06-2025 08:31 ص

الوكيل الإخباري-   أفاد القضاء الفرنسي،يوم الجمعة، بوفاة طفل يبلغ من العمر عامين بعد أن نسيه والده داخل سيارة في مدينة إيكس أون بروفانس، حيث بلغت الحرارة 36 درجة مئوية.

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وكان من المفترض أن ينقله والده إلى مركز للرعاية النهارية قبل توجهه إلى عمله في قاعدة جوية بمدينة إيستر، لكنه نسي الطفل في السيارة. واكتشف الأمر بعد اتصال من زوجته ظهرًا، ليعثر عليه جثة هامدة.


أفادت فرق الطوارئ أن سبب الوفاة هو الجفاف الحاد، ويخضع الأب حاليًا للاحتجاز بتهمة القتل غير العمد بسبب الإهمال.

 

 السومرية 

 
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