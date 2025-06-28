وفاة طفل نُسي داخل سيارة في جنوب فرنسا

وكان من المفترض أن ينقله والده إلى مركز للرعاية النهارية قبل توجهه إلى عمله في قاعدة جوية بمدينة إيستر، لكنه نسي الطفل في السيارة. واكتشف الأمر بعد اتصال من زوجته ظهرًا، ليعثر عليه جثة هامدة.
أفادت فرق الطوارئ أن سبب الوفاة هو الجفاف الحاد، ويخضع الأب حاليًا للاحتجاز بتهمة القتل غير العمد بسبب الإهمال.
-
أخبار متعلقة
-
حادث أليم يهزّ مصر.. مصرع 18 فتاة تحت عجلات شاحنة وقود! (صور)
-
مدينة أوروبية قد تصبح خالية من السيارات.. ما القصة؟
-
صاعقة برق تنهي حياة عريس خلال شهر العسل في فلوريدا
-
دمية "لابوبو" تثير هوسا عالميا رغم مظهرها الصادم
-
50 مليون دولار لزفاف القرن.. حفل زواج أسطوري لمؤسس شركة "أمازون" (صورة)
-
لطلاب الثانوية العامة- 5 عادات خاطئة تدمر تركيزك
-
كلب يهاجم فتاة وسائق يدهس شاباً.. حادث يثير الهلع في المغرب
-
فيديو مرعب لنمر ينقض على عامل هندي.. ورد فعله يشعل مواقع التواصل