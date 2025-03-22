السبت 2025-03-22 12:47 م
 

وفاة طيار ونجاة طفلته في حادث سقوط طائرة صغيرة غرب ألمانيا

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 22-03-2025 12:41 م
الوكيل الإخباري-  لقي طيار (51 عاما) حتفه إثر سقوط طائرة صغيرة في حقل بالقرب من مدينة بون غرب ألمانيا.اضافة اعلان


وأعلنت الشرطة أن ابنة الطيار البالغة من العمر ست سنوات تمكنت من النجاة من الحطام المحترق لكنها أصيبت بجروح خطيرة.

وعالج المسعفون الطفلة في مكان الحادث قبل نقلها إلى المستشفى. ووفقا للشرطة، فإن حالتها ليست مهددة للحياة.

وسقطت الطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار هانجيلار عقب ظهر أمس الجمعة.

وقالت الشرطة إن النيران اشتعلت في الطائرة. وبوصول فرق الطوارئ عقب وقت قصير من وقوع الحادث، كانت وحدة المحركات قد اشتعلت فيها النيران بالكامل. وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق بسرعة.

وعثر المسعفون على الطيار ميتا بين الحطام. وبدأت السلطات التحقيق في سبب الحادث.

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