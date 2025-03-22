وفاة طيار ونجاة طفلته في حادث سقوط طائرة صغيرة غرب ألمانيا

وأعلنت الشرطة أن ابنة الطيار البالغة من العمر ست سنوات تمكنت من النجاة من الحطام المحترق لكنها أصيبت بجروح خطيرة.
وعالج المسعفون الطفلة في مكان الحادث قبل نقلها إلى المستشفى. ووفقا للشرطة، فإن حالتها ليست مهددة للحياة.
وسقطت الطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار هانجيلار عقب ظهر أمس الجمعة.
وقالت الشرطة إن النيران اشتعلت في الطائرة. وبوصول فرق الطوارئ عقب وقت قصير من وقوع الحادث، كانت وحدة المحركات قد اشتعلت فيها النيران بالكامل. وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق بسرعة.
وعثر المسعفون على الطيار ميتا بين الحطام. وبدأت السلطات التحقيق في سبب الحادث.
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