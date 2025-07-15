الثلاثاء 2025-07-15 05:35 م
 

وفاة عارض أزياء تركي معروف أمام بناته الثلاث - صورة

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تعبيرية
 
الثلاثاء، 15-07-2025 03:30 م

الوكيل الإخباري-   لقي شاب تركي معروف في مواقع التواصل الاجتماعي، مصرعه، بإطلاق نار، أمام بناته الثلاث اللاتي أُصبن في الهجوم الغامض.

وكان "أونور كارايل" المعروف في "إنستغرام" باسم "أردا ايدي أوغلو" في سيارته مع بناته عائدين للمنزل في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، عندما تعرضوا لهجوم بسلاح رشاش.

وقالت وسائل إعلام تركية إن الأب (30 عاماً) لقي حتفه في الهجوم، وأصيبت بناته الثلاث بجروح بليغة، ونُقِلن للمستشفى بعد حضور الشرطة والإسعاف لموقع الهجوم.

كما ذكرت تقارير ، أن إحدى الفتيات الصغيرات، لحقت بوالدها متأثرةً بجروحها، بينما ترقد شقيقتاها في العناية المركزة.

وتحقق الشرطة لمعرفة ملابسات الجريمة وتحديد هوية الفاعل الذي نفذها ودوافعه، بينما يُعتقد أنه أطلق النار من سيارته وفرَّ من المكان قرب منزل الضحية في ولاية "فان" بأقصى شرق تركيا.

ويحظى الشاب الضحية بمتابعة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي . 

وينخرط "أردا ايدي أوغلو" في مجال تقديم عروض الأزياء، وقد جرى تكريمه الشهر الماضي من قبل شركة خاصة في حفل لنجوم تركيا في مجال مواقع التواصل الاجتماعي.

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 ارم نيوز 

 
 
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