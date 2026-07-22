وفاة عازف شارة "بينك بانثر" الشهيرة عن 94 عامًا

وتخصّص جونسون، وهو ابن عازف ساكسوفون محترف، في البداية في موسيقى "جامب بلوز" و"آر آند بي" والبلوز، قبل أن يصبح موسيقيًا مرموقًا على المسرح وفي الاستوديوهات. ورافق بعزفه أساطير الغناء، مثل فرانك سيناترا، ونات كينغ كول، وإيلا فيتزجيرالد، وباربرا سترايساند.
وكانت الشارة الموسيقية الشهيرة، التي ألّفها هنري مانشيني، تعتمد في البداية على عزف السولو المميز لعازف الساكسوفون بلاس جونسون، قبل أن تنضم إليه بقية الآلات النحاسية.
وألّف مانشيني هذه القطعة الموسيقية خصيصًا لجونسون، إذ أكسبه أسلوبه المميز سمعةً واسعة بوصفه أحد أعضاء "ذي ريكينغ كرو"، وهي مجموعة شهيرة ضمّت نخبة من موسيقيي الاستوديوهات في لوس أنجلوس.
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