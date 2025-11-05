وفاة عريس عراقي بعد غيبوبة شهرين إثر سقوطه خلال حفل زفافه - صورة

الوكيل الإخباري- تحوّلت ليلة زفاف في محافظة دهوك شمالي العراق إلى مأساة بعد أن انهار العريس الشاب "مهران" (25 عامًا) مغشياً عليه خلال الحفل، ليدخل في غيبوبة استمرت قرابة شهرين قبل أن يفارق الحياة متأثراً بـ انسداد مفاجئ في شرايين القلب.

الواقعة بدأت في 14 أيلول (سبتمبر) بمدينة عقرة، حين سقط العريس أمام أنظار الحضور وسط أجواء الفرح، لينقل على الفور إلى مستشفى آزادي في دهوك، حيث بقي في غيبوبة حتى إعلان وفاته صباح الثلاثاء.



وقال شقيق الراحل، شهرام، لوسائل إعلام إن الأطباء أكدوا أن الحالة كانت نادرة الحدوث وتصيب شخصًا واحدًا تقريبًا من بين كل ثلاثة آلاف، مشيرًا إلى أن الأسرة كانت تعيش أسعد لحظاتها قبل أن تتحول الفرحة إلى فاجعة.



وأضاف بحزن: "نحمد الله على ما ابتلانا به، ونسأله أن لا يذيق أحدًا مثل هذا الألم."





