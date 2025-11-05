وفاة عريس عراقي بعد غيبوبة شهرين إثر سقوطه خلال حفل زفافه - صورة

الواقعة بدأت في 14 أيلول (سبتمبر) بمدينة عقرة، حين سقط العريس أمام أنظار الحضور وسط أجواء الفرح، لينقل على الفور إلى مستشفى آزادي في دهوك، حيث بقي في غيبوبة حتى إعلان وفاته صباح الثلاثاء.
وقال شقيق الراحل، شهرام، لوسائل إعلام إن الأطباء أكدوا أن الحالة كانت نادرة الحدوث وتصيب شخصًا واحدًا تقريبًا من بين كل ثلاثة آلاف، مشيرًا إلى أن الأسرة كانت تعيش أسعد لحظاتها قبل أن تتحول الفرحة إلى فاجعة.
وأضاف بحزن: "نحمد الله على ما ابتلانا به، ونسأله أن لا يذيق أحدًا مثل هذا الألم."
