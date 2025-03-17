وفاة مأساوية للاعب كرة أثناء محاولته إنقاذ آخرين من الحريق

واندلع الحريق في ملهى "Pulse" خلال الساعات الأولى من صباح الأحد ما أسفر عن قتل ما لا يقل عن 59 شخصا وإصابة أكثر من 155 آخرين.
وبحسب التقارير تسببت الألعاب النارية المستخدمة في الحفل بإشعال سقف المكان فقد كان نحو1500 شخص متواجدين داخله.
ووفقا لصحيفة "ذا صن" فقد تعرض لازاروف لتسمم بالدخان في أثناء محاولته مساعدة المحاصرين على الهروب من الحريق.
وأصدر نادي سكوبيه الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية المقدونية بيانا مؤثرا قال فيه:
"على الرغم من تلقي معلومات سابقة من عائلته بأنه بخير، نعلن ببالغ الحزن والأسى أن لاعبنا أندريه لازاروف كان من بين ضحايا الحريق المأساوي في كوتشاني".
"بروح بطولية فقد لازاروف حياته وهو يحاول إنقاذ الآخرين من ألسنة اللهب لقد أظهر شجاعة وإنسانية حتى اللحظة الأخيرة، وسيظل عمله البطولي شاهدا على شخصيته النبيلة وقلبه الكبير".
"إنها خسارة فادحة لنادينا، لزملائه في الفريق، وللمجتمع الكروي بأسره على الرغم من أنه كان جزءا من سكوبيه لمدة ستة أشهر فقط، فإن اسمه سيظل محفورا إلى الأبد في تاريخ نادينا".
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
المسحراتي: رمز من رموز رمضان وأحد تقاليد الشهر الكريم
-
استمتع بأجواء الربيع وروح رمضان: أفكار لأنشطة عائلية لا تُنسى!
-
شخص يضرم النار في امرأة داخل ترام شرقي ألمانيا
-
مصر.. السلطات الدوائية تسحب عقارًا من الصيدليات وتحذر الملايين
-
الطائرة اختفت ولم يصل أحد إلى فيتنام .. ما القصة ؟
-
محاولة قتل مخيفة .. رجل يشعل النار في امرأة داخل ترام بألمانيا
-
مفاجأة حول عدد أيام رمضان 2025 وموعد عيد الفطر
-
ثعبان وصغاره داخل مكيف الهواء يثير الرعب في الهند - فيديو