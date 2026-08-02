وفاة متسلق الجبال نيرمال بورجا في انهيار ثلجي بباكستان

وأكدت شركة Elite Expeditions، التي أسسها بورجا، نبأ وفاته، مشيرة إلى أن الانهيار وقع في 30 تموز وأودى أيضاً بحياة عدد من أعضاء البعثة، بينهم مرشداه وشريكه.
واكتسب بورجا شهرة عالمية بعد ظهوره في وثائقي "14 Peaks: Nothing Is Impossible" على نتفليكس عام 2021، الذي وثّق إنجازه التاريخي بتسلق أعلى 14 قمة في العالم خلال أقل من سبعة أشهر.
كما أكد رئيس وزراء نيبال وفاة بورجا وعدد من المتسلقين النيباليين والأجانب، واصفاً الحادث بأنه صدمة كبيرة، فيما تواصلت عمليات البحث والإنقاذ في المنطقة التي تُعد من أخطر مسارات التسلق في العالم.
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