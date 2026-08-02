وفاة متسلق الجبال نيرمال بورجا في انهيار ثلجي بباكستان

الوكيل الإخباري- توفي متسلق الجبال العالمي النيبالي نيرمال بورجا، المعروف بـ"نيمسداي"، عن عمر 43 عاماً إثر انهيار ثلجي أثناء صعوده جبل Broad Peak في باكستان ضمن بعثة دولية.

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وأكدت شركة Elite Expeditions، التي أسسها بورجا، نبأ وفاته، مشيرة إلى أن الانهيار وقع في 30 تموز وأودى أيضاً بحياة عدد من أعضاء البعثة، بينهم مرشداه وشريكه.



واكتسب بورجا شهرة عالمية بعد ظهوره في وثائقي "14 Peaks: Nothing Is Impossible" على نتفليكس عام 2021، الذي وثّق إنجازه التاريخي بتسلق أعلى 14 قمة في العالم خلال أقل من سبعة أشهر.