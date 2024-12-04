وفاة مُدرسة أمريكية بعد تعرضها لعضة خفاش داخل الفصل

وحذر مسؤولو الصحة العامة الامريكية من مخاطر الخفافيش، التي تعد المصدر الأكثر شيوعا لداء الكلب لدى البشر في الولايات المتحدة، بعد وفاة المُعلمة ليا سينينغ في 22 نوفمبر.
وقالت صديقة سينينغ، لورا سبوتش، لمحطة "كي إف إس إن – تي في" إن سينينغ (60 عاما) اكتشفت وجود خفاش في فصلها الدراسي بمنتصف أكتوبر، وحاولت التقاطه وأخذه إلى الخارج، لكنها تعرضت لعضته.
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