وفاة مُدرسة أمريكية بعد تعرضها لعضة خفاش داخل الفصل

الوكيل الإخباري- توفيت معلمة من ولاية كاليفورنيا الأميركية بعد أن عضها خفاش يُعتقد أنه كان مصابا بداء الكلب، داخل فصل دراسي، وفقا مسؤولين وصديقة للمعلمة.



وحذر مسؤولو الصحة العامة الامريكية من مخاطر الخفافيش، التي تعد المصدر الأكثر شيوعا لداء الكلب لدى البشر في الولايات المتحدة، بعد وفاة المُعلمة ليا سينينغ في 22 نوفمبر.

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وقالت صديقة سينينغ، لورا سبوتش، لمحطة "كي إف إس إن – تي في" إن سينينغ (60 عاما) اكتشفت وجود خفاش في فصلها الدراسي بمنتصف أكتوبر، وحاولت التقاطه وأخذه إلى الخارج، لكنها تعرضت لعضته.

وأضافت سبوتش أن سينينغ لم تظهر عليها أعراض داء الكلب على الفور، لكنها أصيبت بالمرض بعد أسابيع وتم نقلها إلى المستشفى، حيث أصيبت بغيبوبة وتوفيت بعد أيام.



