وفاة مروّعة لشاب يمارس الطيران الشراعي في لبنان (صور)

وأفاد شهود عيان أن الشاب كان برفقة نادر أبو عز الدين، الذي يعمل سائقًا للمظلة الشراعية، ويُعتقد أنه ينتمي إلى أحد نوادي الطيران الشراعي في حمانا. وأضاف الشهود أن أبو عز الدين لاذ بالفرار من مكان الحادث إلى جهة مجهولة فور وقوع الحادث.
وقد باشرت الجهات المعنية التحقيق في الحادث لتحديد ملابساته وأسباب الوفاة، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال إن وُجد.
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