الأحد 2025-05-11 01:16 م
 

وفاة مروّعة لشاب يمارس الطيران الشراعي في لبنان (صور)

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تعبيرية
 
الأحد، 11-05-2025 10:36 ص

الوكيل الإخباري-   وقع حادث خطير بعد ظهر السبت، عند الساعة الثالثة والربع، حيث لقي محمد مصطفى الريش، من مواليد 1989، مصرعه أثناء ممارسته رياضة الطيران الشراعي في منطقة جونية.

وأفاد شهود عيان أن الشاب كان برفقة نادر أبو عز الدين، الذي يعمل سائقًا للمظلة الشراعية، ويُعتقد أنه ينتمي إلى أحد نوادي الطيران الشراعي في حمانا. وأضاف الشهود أن أبو عز الدين لاذ بالفرار من مكان الحادث إلى جهة مجهولة فور وقوع الحادث.

وقد باشرت الجهات المعنية التحقيق في الحادث لتحديد ملابساته وأسباب الوفاة، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال إن وُجد.

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