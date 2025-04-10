وفاة مشجع زملكاوي بعد خسارة فريقه أمام ستيلينبوش

وغادر الزمالك بطولة الكونفدرالية التي يحمل لقبها عقب خسارة غير متوقعة على يد ستيلينبوش الجنوب إفريقي بملعب القاهرة بهدف نظيف في إياب ربع النهائي.
وقالت قناة الزمالك عبر برنامج "زملكاوي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد علي: "رحل المشجع الوفي بمدينة أسيوط فور نهاية المباراة بنوبة قلبية حزناً على خسارة النادي ووداع مسابقة الكونفدرالية".
وأفادت قناة الزمالك: "كانت هناك حالات إغماء عديدة، وقام الدكتور محمد أسامة طبيب النادي الأبيض بإنقاذ أكثر من حالة".
وتسيطر حالة من الغضب على جماهير الزمالك بعد خروج الفريق من مسابقة الكونفدرالية الإفريقية واستمرار نتائجه المتذبذبة محلياً في الموسم الجاري.
يُذكر أن لقاء الذهاب الذي أُقيم في كيب تاون الأربعاء الماضي قد انتهى بالتعادل السلبي، ليخرج الفريق الأبيض بعد خسارة اليوم.
لحظة وفاة مشجع زملكاوي بعد خروج الزمالك من بطوله الكونفدرالية الإفريقية من داخل ستاد القاهرة الدولي.#رحيل_مجلس_لبيب_الرخيص pic.twitter.com/ro7alT5TnU— White House 1911 (@WhitehouseZsc) April 9, 2025
روسيا اليوم
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