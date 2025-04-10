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وفاة مشجع زملكاوي بعد خسارة فريقه أمام ستيلينبوش

أرشيفية لجماهير الزمالك
أرشيفية لجماهير الزمالك
 
الخميس، 10-04-2025 07:27 ص
الوكيل الإخباري-  أعلنت قناة نادي الزمالك الرسمية عن وفاة أحد المشجعين بأزمة قلبية متأثراً بخسارة الفريق الأبيض أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي والخروج من بطولة الكونفدرالية.اضافة اعلان


وغادر الزمالك بطولة الكونفدرالية التي يحمل لقبها عقب خسارة غير متوقعة على يد ستيلينبوش الجنوب إفريقي بملعب القاهرة بهدف نظيف في إياب ربع النهائي.

وقالت قناة الزمالك عبر برنامج "زملكاوي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد علي: "رحل المشجع الوفي بمدينة أسيوط فور نهاية المباراة بنوبة قلبية حزناً على خسارة النادي ووداع مسابقة الكونفدرالية".
وأفادت قناة الزمالك: "كانت هناك حالات إغماء عديدة، وقام الدكتور محمد أسامة طبيب النادي الأبيض بإنقاذ أكثر من حالة".

وتسيطر حالة من الغضب على جماهير الزمالك بعد خروج الفريق من مسابقة الكونفدرالية الإفريقية واستمرار نتائجه المتذبذبة محلياً في الموسم الجاري.

يُذكر أن لقاء الذهاب الذي أُقيم في كيب تاون الأربعاء الماضي قد انتهى بالتعادل السلبي، ليخرج الفريق الأبيض بعد خسارة اليوم.



روسيا اليوم
 
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