وفاة مضيف طيران بسبب دخان في مقصورة طائرة سويسرية

الوكيل الإخباري- توفي أحد أفراد طاقم الضيافة الجوي في المستشفى بعد أسبوع من الهبوط الاضطراري لطائرة تابعة للخطوط الجوية السويسرية "سويس" في مدينة جراتس، جنوبي النمسا، بسبب انتشار دخان في المقصورة، وفق ما أعلنته الشركة أمس الاثنين.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة "سويس"، ينس فيلينغر: "نشعر جميعاً بصدمة عميقة بسبب وفاة زميلنا العزيز، تعاطفنا مع عائلة الشاب، حيث لا يمكن تصور حجم ألمها".

اضافة اعلان



كانت الطائرة من طراز إيرباص "إيه 220 - 300" متجهة من بوخارست إلى زيورخ في 23 ديسمبر(كانون الأول).



مشكلة في المحرك

ووفقاً لشركة الطيران، التي تعد فرعاً سويسرياً لشركة لوفتهانزا الألمانية، فقد حدثت مشكلات في المحرك، وانتشر الدخان في المقصورة وداخل قمرة القيادة، مما أجبر الطائرة على الهبوط في جراتس.

واضطر الركاب وأفراد الطاقم إلى إخلاء الطائرة عبر الزلاقات الطارئة بعد الهبوط السلس على المدرج، وأغلق مطار جراتس لعدة ساعات.

