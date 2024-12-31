وفاة مضيف طيران بسبب دخان في مقصورة طائرة سويسرية

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "سويس"، ينس فيلينغر: "نشعر جميعاً بصدمة عميقة بسبب وفاة زميلنا العزيز، تعاطفنا مع عائلة الشاب، حيث لا يمكن تصور حجم ألمها".
كانت الطائرة من طراز إيرباص "إيه 220 - 300" متجهة من بوخارست إلى زيورخ في 23 ديسمبر(كانون الأول).
مشكلة في المحرك
ووفقاً لشركة الطيران، التي تعد فرعاً سويسرياً لشركة لوفتهانزا الألمانية، فقد حدثت مشكلات في المحرك، وانتشر الدخان في المقصورة وداخل قمرة القيادة، مما أجبر الطائرة على الهبوط في جراتس.
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