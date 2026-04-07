الأربعاء 2026-04-08 11:23 م

وفاة معلمة متأثرة بجروحها بعد تعرضها للطعن أمام مدرسة في روسيا

وفاة معلمة متأثرة بجروحها بعد تعرضها للطعن أمام مدرسة في إقليم بيرم الروسي
ارشيفية
 
الثلاثاء، 07-04-2026 10:54 ص
الوكيل الإخباري-   توفيت معلمة في إحدى مدارس بلدة دوبريانكا التابعة لإقليم بيرم في روسيا، متأثرة بجروحها بعد تعرضها للطعن بسكين على يد أحد طلابها أمام المدرسة صباح اليوم الثلاثاء.اضافة اعلان


ووفقاً للشرطة، وقع الحادث عند مدخل المدرسة رقم 5 في دوبريانكا قرابة الساعة الثامنة صباحاً، حيث أقدم طالب يبلغ من العمر 17 عاماً على طعن معلمة اللغة والأدب الروسي، والتي كانت أيضاً مشرفة على فصله.

وتم نقل المعلمة في حالة حرجة إلى المستشفى، قبل أن يعلن حاكم الإقليم دميتري مانوخين وفاتها لاحقاً متأثرة بإصابتها.

وأشارت الشرطة إلى أن المهاجم سلّم نفسه، فيما تم فتح تحقيق للوقوف على دوافع الحادث. كما أفاد مسؤولون بأن الطالب كان مسجلاً لدى الجهات المختصة، دون أن يكون قد وجّه تهديدات علنية مسبقة للمعلمة.

وذكر زملاء للمشتبه به أنه كان يواجه صعوبات دراسية، وأن خلافاً قد يكون نشأ بعد منعه من أداء الامتحانات، وهو ما يُعتقد أنه قد يكون مرتبطاً بالحادث.

وتُعد المعلمة الراحلة، أوليسيا باغوتا، من أصحاب الخبرة في التعليم، حيث عملت قرابة 30 عاماً، وكانت تحظى باحترام كبير من طلابها وزملائها.
 
 


gnews

