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وفاة ممرض عراقي خلال تأدية عمله تُشعل موجة تضامن عبر مواقع التواصل

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تعبيرية
 
الأحد، 20-04-2025 12:12 م

الوكيل الإخباري- توفي الممرض العراقي يادكار نوري أحمد، البالغ من العمر 22 عامًا، صباح السبت، إثر إصابته بعدوى أثناء تأدية واجبه داخل مستشفى كركوك التعليمي، وفق ما أفادت مصادر طبية .

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وأثارت وفاة الممرض الشاب موجة حزن واسعة في الأوساط العراقية، حيث تناقل رواد مواقع التواصل صوره، مرفقة بعبارات الحزن والإشادة بإخلاصه وتفانيه في عمله، واصفين إياه بـ**"شهيد المهنة"**.


وطالب العديد من النشطاء وزارة الصحة العراقية بتعويض عائلته ومساندتها معنويًا وماديًا، معتبرين أن ما حدث يُسلط الضوء على المخاطر اليومية التي يواجهها العاملون في القطاع الصحي، خاصة في ظروف العمل الصعبة.

 

لبنان 24

 
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