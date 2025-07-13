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وفاة 4 أشقاء بصورة غامضة يثير مخاوف في مصر

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 13-07-2025 06:10 ص

الوكيل الإخباري-   في واقعة مأساوية هزت أرجاء قرية دلجا بمركز دير مواس في محافظة المنيا، جنوب مصر، توفي أربعة أشقاء صغار خلال ساعات قليلة يوم السبت، في ظروف غامضة أثارت حالة من الصدمة والحزن.

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وشهدت البلدة المصرية إصابة الأشقاءالأربعة، وهم محمد نصر (11 عاما)، ريم نصر (10 أعوام)، عمر نصر (7 أعوام)، وأحمد نصر (5 أعوام)، أصيبوا بأعراض مرضية مفاجئة تضمنت ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة، تشنجات، اضطرابات في الوعي، وإعياء شديدا، مما أدى إلى وفاتهم تباعا، بينما كان الطفل الرابع أحمد قد نقل إلى العناية المركزة بمستشفى دير مواس التخصصي قبل أن يفارق الحياة لاحقًا.

بدأت الواقعة عندما أصيب أحد الأطفال بحمى شديدة، وتفاقمت حالته بسرعة لتشمل أعراضا مثل الغثيان والتوهان والغيبوبة، قبل أن يتوفى، وفي غضون ساعات ظهرت الأعراض ذاتها على إخوته، مما أدى إلى وفاة ثلاثة منهم فور وصولهم إلى مستشفى دير مواس المركزي، بينما تم نقل الطفل الرابع، إلى العناية المركزة في محاولة لإنقاذ حياته، لكنه فارق الحياة لاحقا.

تسببت الواقعة في حالة من الذعر بين سكان القرية والمحافظة، حيث انتشرت تكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى احتمال إصابة الأطفال بالتهاب سحائي، وهو مرض معدٍ يصيب الأغشية المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي، ويمكن أن يكون مميتا إذا لم يُعالج بسرعة.

هذه التكهنات غذتها الأعراض التي ظهرت على الأطفال، والتي تشبه إلى حد كبير أعراض الالتهاب السحائي، مثل الحمى الشديدة والتشنجات.

 

روسيا اليوم

 
 
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