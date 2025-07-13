وفاة 4 أشقاء بصورة غامضة يثير مخاوف في مصر

بدأت الواقعة عندما أصيب أحد الأطفال بحمى شديدة، وتفاقمت حالته بسرعة لتشمل أعراضا مثل الغثيان والتوهان والغيبوبة، قبل أن يتوفى، وفي غضون ساعات ظهرت الأعراض ذاتها على إخوته، مما أدى إلى وفاة ثلاثة منهم فور وصولهم إلى مستشفى دير مواس المركزي، بينما تم نقل الطفل الرابع، إلى العناية المركزة في محاولة لإنقاذ حياته، لكنه فارق الحياة لاحقا.
تسببت الواقعة في حالة من الذعر بين سكان القرية والمحافظة، حيث انتشرت تكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى احتمال إصابة الأطفال بالتهاب سحائي، وهو مرض معدٍ يصيب الأغشية المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي، ويمكن أن يكون مميتا إذا لم يُعالج بسرعة.
هذه التكهنات غذتها الأعراض التي ظهرت على الأطفال، والتي تشبه إلى حد كبير أعراض الالتهاب السحائي، مثل الحمى الشديدة والتشنجات.
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