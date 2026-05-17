وفاة 4 طلاب إعدادي بانفجار داخل منزل في مصر

الوكيل الإخباري- خيّم الحزن على قرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، عقب مصرع 4 طلاب بالصف الثالث الإعدادي، السبت، في حادث مأساوي وقع داخل منزل أحدهم، إثر انفجار خزان وقود دراجة نارية أثناء تنظيفه وإجراء أعمال صيانة عليه.





وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع انفجار داخل منزل بالقرية نتيجة اشتعال خزان وقود دراجة بخارية، ما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين، حيث انتقلت قوات المباحث والإسعاف إلى موقع الحادث.



وتبين من الفحص وفاة الطلاب الأربعة متأثرين بإصابات بالغة، وتم نقلهم إلى مستشفى منفلوط المركزي، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الواقعة.



وأوضحت التحريات الأولية أن الطلاب كانوا مجتمعين داخل غرفة بمنزل أحدهم لتنظيف خزان وقود الدراجة البخارية، قبل أن يندلع الحريق داخل المكان المغلق، ما أدى إلى انفجار سريع أودى بحياتهم.





