وفاتان في تركيا تثيران القلق.. والسبب حشرة

وبحسب وسائل إعلام تركية، لاحظ الرجل (60 عامًا) وجود قرادة ملتصقة برقبته فأزالها بيده، قبل أن تتدهور حالته الصحية ويتوفى بعد أربعة أيام من تلقي العلاج.
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