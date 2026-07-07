وفاتان في تركيا تثيران القلق.. والسبب حشرة

الوكيل الإخباري- توفي رجل وامرأة في تركيا بعد إصابتهما بفيروس حمى القرم–الكونغو النزفية، الذي انتقل إليهما عبر لدغات قراد.



وبحسب وسائل إعلام تركية، لاحظ الرجل (60 عامًا) وجود قرادة ملتصقة برقبته فأزالها بيده، قبل أن تتدهور حالته الصحية ويتوفى بعد أربعة أيام من تلقي العلاج.

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