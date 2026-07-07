الثلاثاء 2026-07-07 03:25 م

وفاتان في تركيا تثيران القلق.. والسبب حشرة

ثب
تعبيرية
 
الثلاثاء، 07-07-2026 01:43 م

الوكيل الإخباري-   توفي رجل وامرأة في تركيا بعد إصابتهما بفيروس حمى القرم–الكونغو النزفية، الذي انتقل إليهما عبر لدغات قراد.

وبحسب وسائل إعلام تركية، لاحظ الرجل (60 عامًا) وجود قرادة ملتصقة برقبته فأزالها بيده، قبل أن تتدهور حالته الصحية ويتوفى بعد أربعة أيام من تلقي العلاج.

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كما توفيت امرأة بعد أن أزالت قرادة من جلدها، ثم ظهرت عليها أعراض المرض، ولم تنجح محاولات الأطباء في إنقاذها.

 
 


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