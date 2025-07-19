وفر فلوسك.. عشر نصائح ذهبية لتخفيض فواتير وقود سيارتك

🔟 نصائح لتوفير الوقود وتقليل فواتير البنزين:
- صيانة السيارة الدورية
تأكد من أن سيارتك بحالة جيدة.
غير الزيت بانتظام، واهتم بحالة المكابح والإطارات.
- فحص ضغط الإطارات
الإطارات غير المنفوخة بشكل كافٍ تستهلك وقوداً أكثر بنسبة 10%.
راجع دليل السيارة أو شاشة القياس الحديثة.
- استخدام وضع "الاقتصاد"
إذا كانت سيارتك تدعم وضع القيادة الاقتصادية، فعّله لتقليل التسارع واستهلاك البنزين.
- استخدام تطبيقات قيادة ذكية
حمّل تطبيقات تعطيك نصائح في الوقت الحقيقي لقيادة أكثر كفاءة.
- القيادة بسرعة معتدلة
القيادة بسرعة 70 ميل/ساعة تستهلك وقوداً أقل بـ9% من 80 ميل/ساعة.
- التوقف التدريجي وتجنّب الكبح المفاجئ
التوقع الجيد أثناء القيادة يوفر الوقود، تماماً مثل التسارع السلس.
- الحذر من نظام تثبيت السرعة
مفيد فقط في الطرق المستوية؛ في المناطق المتعرجة أو المائلة يزيد من استهلاك الوقود.
- الحد من استخدام المكيف والسخان
مكيف الهواء والسخان يرفعان استهلاك البنزين بنسبة تصل إلى 10% في الرحلات القصيرة.
- دمج المهام في رحلة واحدة
تشغيل المحرك وهو بارد عدة مرات يستهلك وقوداً أكثر. اجمع مشاويرك في سفرة واحدة.
- تخفيف وزن السيارة وإزالة الحمل الزائد
أزل الأشياء غير الضرورية وصناديق السقف إن لم تكن مستخدمة.
الرفوف العلوية الفارغة ترفع مقاومة الهواء بنسبة تصل إلى 16%، ما يستهلك مزيداً من البنزين.
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