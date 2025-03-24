وفقًا لأخصائيي النوم.. كيف تتذكر أحلامك بخطوات بسيطة؟

الوكيل الإخباري- يشعر العديد من الناس أحيانًا بالتعب والخمول بعد الاستيقاظ، وقد يتساءلون لماذا يتذكرون بعض أحلامهم بينما ينسون البعض الآخر. وفقًا للخبراء، يتعلق الأمر غالبًا بتوقيت الاستيقاظ أثناء الحلم ومدة الوعي الذي نمتلكه بعد الاستيقاظ.

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تذكر الأحلام يحدث عادة عندما نستيقظ أثناء مرحلة نوم حركة العين السريعة (REM)، وهي المرحلة التي يتسارع فيها معدل ضربات القلب والتنفس وتزداد مدة فترات الحركة السريعة للعين كلما تقدمنا في النوم. لكن عندما نستيقظ بعد فترة قصيرة، قد يتلاشى الحلم لعدم وجود وقت كافٍ لتثبيته في الذاكرة طويلة المدى.



كيف تتذكر أحلامك؟

حدد جدول نوم ثابت: الحصول على نوم منتظم وكافي يزيد من فرص دخولك في مرحلة حركة العين السريعة، ما يسهل تذكر الأحلام.

تجنب التشتت فور الاستيقاظ: لا تسرع في التوجه إلى هاتفك أو أجهزة أخرى، فهذا قد يشتت انتباهك ويجعل ذكريات الحلم تختفي بسرعة.

ناقش أحلامك: تحدث مع من يشاركك السرير أو أي شخص آخر حول ما حلمت به. سرد التفاصيل يساعد في تعزيز الذاكرة.

اكتب أحلامك: ضع ورقة وقلم بالقرب من سريرك لتدوين أي تفاصيل عن الحلم بمجرد الاستيقاظ. الكتابة تُسهم في تقوية القدرة على تذكر الأحلام.

تحسين جودة النوم:

تؤثر بيئة النوم على نوعية الأحلام. يُنصح بتقليل درجة حرارة الغرفة وتجنب الشاشات الساطعة قبل النوم لتحسين نوعية نومك. كما أن الحفاظ على ملاءات السرير نظيفة يساعد في ضمان نوم أكثر راحة.



باتباع هذه النصائح، يمكن للجميع تحسين فرصهم في تذكر أحلامهم وتحقيق نوم أفضل.