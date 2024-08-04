وقعت أجزاء منه على السيارات.. انهيار جسر في السعودية - فيديو

وأوضحت القناة أن المركز الوطني لسلامة النقل بدأ "التحقيق اللازم" في ملابسات انهيار جزء من الجسر.
حالة وفاة وعدد من الإصابات نتيجة انهيار جزء من الجسر الرابط بين محافظة أبو عريش ومحافظة صبيا في جازان #الإخبارية pic.twitter.com/cN62oHxoi3— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 3, 2024
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