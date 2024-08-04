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وقعت أجزاء منه على السيارات.. انهيار جسر في السعودية - فيديو

انهيار جسر
انهيار جسر




 

الأحد، 04-08-2024 10:41 ص

 الوكيل الإخباري - وفاة شخص وأصيب آخرون يوم السبت، بعدما انهار جزء من جسر في محافظة جازان بجنوب غرب السعودية إثر سيول غزيرة . 

 

ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية مقاطع فيديو ملتقطة من الجو تظهر انهيار أجزاء من الجسر، وإطباقها على سيارة من اثنتين تواجدتا في المكان. كما تظهر مياه السيول المتدفقة وهي تحيط بقواعد الجسر من كافة الاتجاهات.

وأوضحت القناة أن المركز الوطني لسلامة النقل بدأ "التحقيق اللازم" في ملابسات انهيار جزء من الجسر.

 

 

وكان المركز الوطني للأرصاد في السعودية حذّر، من استمرار هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول في محافظة جازان.


لبنان 24

 

gnews

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