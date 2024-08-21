يابانية عمرها 116 عاماً ستدخل "غينيس" بوصفها أكبر معمّرة حيَّة

وأصبحت إيتوكا، التي وُلدت في 23 مايو 1908، مرشحة للحصول على اللقب بعد وفاة حاملته السابقة ماريا برانياس موريرا، البالغة من العمر 117 عامًا، من أولوت في كتالونيا بإسبانيا، يوم الاثنين الماضي، وفقًا لمجموعة أبحاث علم الشيخوخة.
وُلدت إيتوكا في 23 مايو 1908 في أوساكا، وهي الأخت الكبرى بين ثلاثة إخوة، وفقًا لحكومة مدينة أشيا في محافظة هيوغو. تزوجت في العشرينات من عمرها وأنجبت ابنتين وولدين.
أثناء الحرب، تولت إدارة مصنع نسيج في كوريا الجنوبية بعد وفاة زوجها في عام 1979، ثم عاشت وحدها في محافظة نارا غرب اليابان، حيث بدأت في تسلق الجبال. تسلقت جبل أونتاكي مرتين، وهو جبل يمتد على محافظتي ناغانو وجيفو بارتفاع حوالي 3000 متر.
عند بلوغها سن المئة، تمكنت من صعود درجات معبد أشيا دون مساعدة عصا، لكنها بدأت تحتاج إلى كرسي متحرك بعد دخولها دار رعاية في عام 2019. وكانت إيتوكا أكبر شخص في اليابان منذ ديسمبر 2023.
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