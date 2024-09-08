«ياغي» بتراجع بعد قتله العشرات في 3 دول

وحذرت السلطات من استمرار هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات والانهيارات الأرضية في شمال فيتنام، حيث أدت العاصفة، التي تراجعت شدتها من إعصار قوي، إلى مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات منذ وصولها إلى اليابسة بعد ظهر أمس (السبت)، وفقاً لتقديرات أولية، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وأودت أقوى عاصفة في آسيا هذا العام بحياة 4 أشخاص في جزيرة هاينان بجنون الصين.
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