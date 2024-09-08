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«ياغي» بتراجع بعد قتله العشرات في 3 دول

من المصدر
من المصدر
الأحد، 08-09-2024 10:01 ص

الوكيل الإخباري-   قالت الحكومة الفيتنامية إن الإعصار «ياغي» ضعف اليوم (الأحد)، بعد أن تسبب في وفاة 3 أشخاص على الأقل في العاصمة هانوي، وغمر كثيراً من الأحياء بالمياه، بالإضافة إلى اقتلاع آلاف الأشجار وإلحاق أضرار بالمنازل.

وحذرت السلطات من استمرار هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات والانهيارات الأرضية في شمال فيتنام، حيث أدت العاصفة، التي تراجعت شدتها من إعصار قوي، إلى مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات منذ وصولها إلى اليابسة بعد ظهر أمس (السبت)، وفقاً لتقديرات أولية، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وأودت أقوى عاصفة في آسيا هذا العام بحياة 4 أشخاص في جزيرة هاينان بجنون الصين.

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وأعلنت هيئة الدفاع المدني في الفلبين، أول دولة يضربها الإعصار «ياغي» بعد تشكله الأسبوع الماضي، عن ارتفاع عدد القتلى هناك من 16 إلى 20. وقالت إن 22 شخصاً ما زالوا في عداد المفقودين.
 

وقالت وكالة الأرصاد الجوية في فيتنام إن الإعصار «ياغي» تراجع إلى منخفض مداري بحلول الساعة الرابعة من صباح اليوم الأحد (21:00 بتوقيت غرينيتش السبت)، لكنها حذرت من «احتمال حدوث فيضانات عارمة بالقرب من الأنهار والجداول الصغيرة وانهيارات أرضية على المنحدرات الشديدة في كثير من الأماكن بالمناطق الجبلية الشمالية»، وإقليم ثانه هوا الساحلي.

وعاد الهدوء صباح اليوم إلى هانوي، التي يقطنها 8.5 مليون نسمة، بعد أن تسببت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة طوال الليل في أضرار واسعة النطاق، مما أدى إلى اقتلاع الأشجار وتناثرها في وسط المدينة وأحياء أخرى.


وأعلنت وسائل إعلام رسمية أن مطار نوي باي الدولي في هانوي، وهو الأكثر استقبالاً للمسافرين في شمال فيتنام أعيد فتحه بعد إغلاقه صباح السبت.

 
gnews

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