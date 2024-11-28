يجعله عرضة للانفجار.. احذر هذا الأمر عند استخدام سخان المياه

الوكيل الإخباري- تُعد سخانات المياه من الأجهزة الأساسية في كل منزل، خاصة في فصل الشتاء، حيث توفر الماء الساخن للاغتسال والاستعمال اليومي.

اضافة اعلان

ومع ذلك، فإن استخدام سخانات المياه دون معرفة المخاطر المرتبطة بها قد يؤدي إلى حوادث خطيرة تهدد سلامة الأفراد.



ووفقًا لموقع «OSHA»، إليك المخاطر المحتملة وكيفية تقليلها لضمان أمانك وأمان عائلتك، كالتالي:



1- خطر تسرب الغاز

إذا كنت تستخدم سخانات الغاز، فإن تسرب الغاز يُعتبر من أكبر المخاطر. هذا يمكن أن يحدث نتيجة تلف الأنابيب أو سوء التهوية. تسرب الغاز يمكن أن يؤدي إلى اختناق افراد العائلة بسبب استنشاق أول أكسيد الكربون، أو نشوب حريق في حال اشتعال مصدر قريب.



وللوقاية، تأكد من صيانة السخان بشكل دوري، وحاول تركيب أجهزة استشعار أول أكسيد الكربون في الأماكن المغلقة مع توفير تهوية جيدة في الحمام والمطبخ.



2- الانفجارات الناتجة عن الضغط الزائد

قد يؤدي خلل في منظم الحرارة أو صمام الأمان إلى تراكم الضغط داخل السخان، مما يزيد من خطر انفجاره. لذا يجب التحقق من عمل صمام الأمان بانتظام، وعدم ضبط الحرارة على درجات مرتفعة لتجنب حوادث الانفجار.



3- مخاطر التماس الكهربائي

في سخانات الكهرباء، قد يحدث التماس كهربائي نتيجة تلف الأسلاك أو تعرض الجهاز للماء. لذا فعليك استخدام سخان بمواصفات عالية الجودة، والتحقق من سلامة التوصيلات الكهربائية بشكل دوري، وتركيب قاطع تيار كهربائي في السخان.



4- الحروق الناتجة عن الماء الساخن

قد يؤدي ضبط السخان على درجة حرارة مرتفعة إلى تدفق ماء ساخن جدًا، مما يعرض الأطفال وكبار السن، خاصةً، لخطر الحروق. وللوقاية، اضبط السخان على درجة حرارة مناسبة (لا تزيد عن 50 درجة مئوية)، واستخدم خلاطات المياه التي تنظم درجة الحرارة تلقائيًا.



5- التآكل الداخلي وتسرب المياه

مع مرور الوقت، قد يتآكل خزان السخان، مما يؤدي إلى تسرب الماء الساخن وحدوث أضرار مادية أو كهربائية. لذا قم بتفريغ السخان وتنظيفه دوريًا لإزالة الرواسب، واستبدل السخان عند ظهور علامات التآكل.



6- عدم توافق السخان مع ضغط المياه

استخدام سخان غير متوافق مع ضغط المياه في المنزل قد يؤدي إلى تلفه سريعًا أو توقفه عن العمل.