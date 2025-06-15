يسكنه نحو 4 آلاف شخص.. حريق هائل في ناطحة سحاب بدبي - فيديو

وفقا للبيانات الرسمية شب الحريق في الساعة 10:30 مساء يوم الجمعة حيث انطلق اللهب من الطابق الـ47، وسرعان ما انتشر إلى الطابق فوقه.
وتعاملت فرق الإطفاء والإنقاذ بسرعة مع الحريق حيث تم نشر أكثر من 20 سيارة إطفاء وعدد من طواقم الإسعاف، وفي عملية إنقاذ استمرت لساعات تمكن الدفاع المدني من السيطرة على الحريق بحلول الساعة 4:30 صباحا يوم السبت مما منع انتشاره إلى المباني المجاورة.
وقالت دائرة الدفاع المدني في دبي عبر بيانها: "نجحت فرقنا في إخلاء جميع السكان من 764 شقة في غضون ساعات قليلة مع التركيز على ضمان حياتهم وصحتهم" وأضافت أن الإخلاء تم بكفاءة عالية، حيث لم يُسجل أي إصابات أو وفيات.
وتعتبر منطقة المارينا نفسها واحدة من أشهر الوجهات السكنية والسياحية في دبي، حيث تتميز بأبراجها العالية وموانئها اليخوتية.
حريق هائل في منطقة الابراج في المارينا #دبي #الامارات
الحريق في مبني مكون من 67 طابقا pic.twitter.com/8u6CKMuxLN
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