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يقدر بملايين الدولارات .. فيديو لمرآب سيارات بشار الأسد

من المرآب المتداول
من المرآب المتداول
الأحد، 08-12-2024 03:09 م
الوكيل الإخباري-  تداول ناشطون سوريون على مواقع التواصل مقطع فيديو لما قالوا إنه مرآب سيارات تابعة للرئيس المخلوع بشار الأسد الذي فر بعد سيطرة الثوار على العاصمة دمشق فجر اليوم الأحد.اضافة اعلان




وأظهر مقطع الفيديو عددا كبيرا من السيارات بعضها رياضية وأخرى فارهة ومن طرازات متنوعة داخل المرآب وبعضها جديد والآخر مستعمل.

ولم يتسنّ التأكد من صحة الفيديو من مصدر مستقل.

الجزيرة
 
gnews

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