يقدر بملايين الدولارات .. فيديو لمرآب سيارات بشار الأسد

#تمرة💢|| فيديو:— تمرة • tmrrah (@tmrrah9) December 8, 2024
كراج سيارات قصر بشار الاسد و عشرات السيارات الفارهة المُخزنة والجديدة والمستخدمة التي يمتلكها
pic.twitter.com/KuvUtV98yY
وأظهر مقطع الفيديو عددا كبيرا من السيارات بعضها رياضية وأخرى فارهة ومن طرازات متنوعة داخل المرآب وبعضها جديد والآخر مستعمل.
ولم يتسنّ التأكد من صحة الفيديو من مصدر مستقل.
الجزيرة
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