يمتلك حسابا على "إكس".. نفوق قط تركي شهير ودفنه في مقر رسمي

الوكيل الإخباري- نفق القط التركي الشهير، شيرو، يوم السبت، عن عمر 20 عاماً، عاش خلالها في مقر حزب الشعب الجمهوري في العاصمة أنقرة، وارتبط اسمه بكثير من الأحداث السياسية في البلاد.

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وأعلن المستشفى الذي كان "شيرو" يتعالج فيه، نفوقه متأثراً بمشاكل صحية ترتبط بالتقدم في سن القط الذي ولد عام 2004.

ونعى "أوزغور أوزيل"، رئيس حزب الشعب الجمهوري، وهو أكبر أحزاب المعارضة، القط "شيرو" بعبارات مؤثرة في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع "إكس".

كما شارك أوزيل مع مسؤولين وموظفين في الحزب، بدفن "شيرو" في حديقة مقر الحزب في العاصمة أنقرة.

وبعد دفن القط، وضعت صورة له فوق قبره الذي أحيط بسور خشبي.

وولد القط "شيرو" خلال بناء مقر جديد لحزب الشعب الجمهوري، وبقي في المكان بعد أن غادرت والدته وأخوته الموقع إلى وجهات مختلفة، بينما استفاد هو من اهتمام عمال البناء به.

وسرعان ما تحول إلى جزء من المكان، قبل أن يعيش داخل بناء مقر الحزب بعد افتتاحه، وتنشأ بينه وبين موظفي المقر وسياسيي الحزب، علاقات وثيقة.

وعاصر "شيرو" 3 رؤساء لحزب الشعب الجمهوري، أولهم "دنيز بايكال"، وخليفته "كمال كلتشدار أوغلو"، والرئيس الحالي للحزب "أوزغور أوزيل".

وظهر "شيرو" خلال حياته في كثير من المرات في خطابات مسؤولي الحزب وبياناتهم وأحاديثهم للصحافة أو لجمهور الحزب.

كما يمتلك "شيرو" حساباً على موقع "إكس"، يتابعه أكثر من 50 ألف حساب، وقد نعى المشرفون على الحساب، القط بعبارة "سنفتقدك كثيراً".

وتلقى المشرفون على حساب "شيرو"، آلاف العبارات الحزينة بوفاة القط، وبينها "وداعاً أيها القط الجميل، لن ننساك".

كما تناقل مدونون أتراك كثر في مواقع التواصل الاجتماعي، صور ومقاطع فيديو سابقة للقط مع عبارات وداع مؤثرة.

وتدهورت صحة القط خلال الأشهر العشرة الأخيرة، وبقي تحت العلاج المكثف طوال تلك الفترة، قبل إعلان نفوقه السبت.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الطبيب البيطري الذي أشرف على علاج القط، إنه حظي باهتمام طبي كبير خلال فترة العلاج، لكنه توفي في نهاية الأمر بعد الوصول لسن 20 عاماً.