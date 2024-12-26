ينطق الشهادتين.. راكب يوثق اللحظات الأخيرة قبل سقوط الطائرة الأذربيجانية

وظهر في الفيديو أحد الركاب وهو يصور نفسه عن طريق "السيلفي" ويردد "الله أكبر.. الله أكبر" وينطق الشهادتين، قبل أن يظهر بعض ركاب الطائرة الآخرين وهم في حالة من الرعب والذعر، ويترقبون هبوط الطائرة التي تحطمت لاحقاً.
أما المفاجأة فهي أن الراكب الذي كان يردد الشهادتين نجا بالفعل من الحادث.
وقد أسفر تحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية في كازاخستان عن مقتل 38 شخصاً، وفق ما أعلن نائب رئيس الوزراء الكازاخستاني كانات بوزومباييف في تصريح لوسائل إعلام.
وقال بوزومباييف خلال اجتماع إن "الوضع ليس جيداً، 38 قتيلاً".
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