"يوتيوبر" عالمي يدخل جحر دب سعياً وراء الشهرة

و شارك المؤثر ستيفان يانكوفيتش مقطعين للواقعة، حيث يظهر في الفيديو الأول وهو جالس داخل جحر دب وينظر إليه، بينما كان الحيوان المفترس يحاول قياس حجمه على ما يبدو مقارنة بفتحة الكهف الصغيرة.
الفيديو انتشر على الفور وحظي بملايين المشاهدات،ونشر ستيفان مقطع فيديو آخر لنفسه وهو يجلس على شجرة،ويهرب من اثنين من الدببة pic.twitter.com/4QUC2nx6Yd
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