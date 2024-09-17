"يوتيوبر" عالمي يدخل جحر دب سعياً وراء الشهرة

الوكيل الإخباري- لحظات رعب لا توصف عاشها «يوتيوبر» شهير، زار جحر دب لتحقيق الشهرة وبلوغ مستويات «تريند» غير مسبوقة. أظهر مقطع فيديو لحظات مهولة عاشها اليوتيوبر الصربي، الذي وجد نفسه وجهاً لوجه مع دب بني ضخم، إثر دخوله جحره.

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و شارك المؤثر ستيفان يانكوفيتش مقطعين للواقعة، حيث يظهر في الفيديو الأول وهو جالس داخل جحر دب وينظر إليه، بينما كان الحيوان المفترس يحاول قياس حجمه على ما يبدو مقارنة بفتحة الكهف الصغيرة.

وفي لحظات مرعبة، خطا الدب نحو الجحر قليلاً ثم غادر، ليتمكن يانكوفيتش من الخروج. ثم يظهر الدب في مقطع آخر وهو يشم رأس الشاب وهاتفه. ولم يوضح يانكوفيتش كيف وصل إلى هذا الموقف في الفيديو الذي حمل عنوان «على حافة الحياة»، وحصد عشرات الآلاف من المشاهدات بعد ساعات من نشره، أول من أمس الأحد.



الفيديو انتشر على الفور وحظي بملايين المشاهدات،ونشر ستيفان مقطع فيديو آخر لنفسه وهو يجلس على شجرة،ويهرب من اثنين من الدببة نشر المدون الصربي الشهير ستيفان يانكوفيتش مقطع فيديو على موقع Bangram الخاص به حيث وجد نفسه في عرين الدب.ولم يوضح كيف أو لماذا، لكنه قال إن الأمر مخيف للغايةالفيديو انتشر على الفور وحظي بملايين المشاهدات،ونشر ستيفان مقطع فيديو آخر لنفسه وهو يجلس على شجرة،ويهرب من اثنين من الدببة pic.twitter.com/4QUC2nx6Yd September 17, 2024

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