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"يوتيوبر" عالمي يدخل جحر دب سعياً وراء الشهرة

اليوتيوبر
اليوتيوبر الصربي ستيفان يانكوفيتش
الثلاثاء، 17-09-2024 03:54 م

الوكيل الإخباري-   لحظات رعب لا توصف عاشها «يوتيوبر» شهير، زار جحر دب لتحقيق الشهرة وبلوغ مستويات «تريند» غير مسبوقة. أظهر مقطع فيديو لحظات مهولة عاشها اليوتيوبر الصربي، الذي وجد نفسه وجهاً لوجه مع دب بني ضخم، إثر دخوله جحره.

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و شارك المؤثر ستيفان يانكوفيتش مقطعين للواقعة، حيث يظهر في الفيديو الأول وهو جالس داخل جحر دب وينظر إليه، بينما كان الحيوان المفترس يحاول قياس حجمه على ما يبدو مقارنة بفتحة الكهف الصغيرة.

 

وفي لحظات مرعبة، خطا الدب نحو الجحر قليلاً ثم غادر، ليتمكن يانكوفيتش من الخروج. ثم يظهر الدب في مقطع آخر وهو يشم رأس الشاب وهاتفه. ولم يوضح يانكوفيتش كيف وصل إلى هذا الموقف في الفيديو الذي حمل عنوان «على حافة الحياة»، وحصد عشرات الآلاف من المشاهدات بعد ساعات من نشره، أول من أمس الأحد.

 

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