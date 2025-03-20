10 أفكار مبتكرة لاختيار الهدية المثالية لعيد الأم

- راقبوا اهتماماتها وهواياتها
إذا كانت تحب الموضة: يمكن أن تكون هديتها وشاح حرير أو حقيبة يد فاخرة.
إذا كانت تهوى الطبخ: اشتروا لها كتاب طبخ جديد أو اشتراك في صفوف تعليمية للطهي.
إذا كانت تحب المطالعة: اختاروا لها كتابًا من فئة اهتمامها.
إذا كانت تهتم بالبشرة: هدية قسيمة لجلسة عناية أو مجموعة من مستحضرات التجميل الفاخرة.
الهدايا المخصصة دائمًا تكون مميزة، مثل قلادة أو سوار مزخرف باسمها أو رسالة شخصية.
- التركيز على القيمة العاطفية
الهدايا التي تحمل معنى عاطفي لها تأثير كبير، مثل ألبوم قصاصات يحتوي على ذكريات عائلية ورسالة حب مكتوبة بخط اليد، أو إطار صور رقمي مع صور عائلية مميزة.
- فضّلوا الجودة على الكميّة
بدلاً من شراء العديد من الهدايا الصغيرة، اختاروا هدية واحدة ذات جودة عالية، مثل عطر فاخر أو مستحضر تجميل من ماركة معروفة.
- هدايا قائمة على الخبرة
الهدايا التي تتضمن تجارب معًا قد تكون الأجمل، مثل يوم سبا للأم وابنتها، أو عطلة نهاية الأسبوع في منتجع سياحي، أو عشاء في مطعمها المفضل.
اختاروا هدايا تتناسب مع عمرها، مثل حقيبة يد عصرية للأم الشابة أو حقيبة كلاسيكية وأنيقة للأم الأكبر سناً.
- ملابس مريحة للنوم
بيجاما من الحرير أو قميص نوم فاخر مع شبشب مريح ووسادة نوم من نفس القماش.
- الورود وعلبة الشوكولاتة
لا يمكن لأحد مقاومة الورود، إضافة إلى علبة شوكولاتة فاخرة بنكهتها المفضلة.
- جهاز تدليك
جهاز تدليك مريح للرقبة والظهر أو القدمين هو هدية مثالية للاسترخاء بعد يوم طويل.
- تنبّهوا إلى التلميحات
بعض الأمهات تلمّح لما ترغب به، فاستمعوا بعناية. قد تكون بحاجة لتجديد هاتفها الذكي أو اقتناء جهاز لوحي.
النهار
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